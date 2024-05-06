光寶科技在經濟部的楠梓科技產業園區投資100億元，興建2期的營運中心之後，再向經濟部產業園區管理局承租土地，規劃投資33億元左右，並於6日動土興建「高雄光寶大樓」，作為停車空間、宿舍、研發中心等多元辦公機能。

高雄市長陳其邁在動土儀式表示，光寶科技宋明峰董事長，是高雄子弟，與高雄具有深刻的淵源，感謝光寶科技持續加碼投資高雄。

他說，在中美貿易戰以及疫情的催化下，大量台商返台進行全球布局，感謝經濟部協助台商返台投資所遭遇的疑難雜症，高市府也同樣秉持此原則，積極協助光寶科技，而光寶投資高雄，也讓光寶科技不斷卓越成長。

陳其邁指出，光寶科技發展雲端科技、工業自動化等智慧科技，與高市府推動產業「淨零、數位」雙軸轉型，奠定高雄百年發展根基相契合，台灣在科技產業具有強韌的供應鏈體系，面對國際競爭，高雄的成長正要起飛，高市府力推「亞灣2.0智慧科技創新園區」，目標打造「企業旗艦中心聚落」，也邀請光寶來亞灣繼續投資高雄。

經濟部長王美花表示，楠梓科技產業園區已華麗轉型成為高科技產業聚落，自美中貿易戰後，經濟部積極推動投資台灣三大方案，迄今已超過2兆2,000億元投資額，加上台積電在台灣一年達300億美元的投資，使台灣的經濟發展根基更加穩固。

王美花指出，在AI的時代，台灣占據了全世界大部分的半導體、伺服器等供應鏈產值，是台灣無可取代的優勢，光寶科技無論是在網通或是電源管理等領域，深受歐美等海外客戶肯定，非常感謝光寶科技持續加碼投資台灣、投資高雄。

她說，光寶科技掌握全球商機以企業ESG以及員工照顧為先，除提供員工最好的福利，此次「高雄光寶大樓」更開放停車位供鄰近商圈民眾停放，在敦親睦鄰與社區營造也成為最好的典範。

光寶科技總經理邱森彬表示，光寶深耕在地數十載，高雄一直是拓展全球版圖的關鍵據點之一，做為楠梓科技產業園區土地週轉更新案的首家企業，自從啟動一、二期工程至今，光寶已累積投資逾百億元，預計將創造超過5,000個就業機會，期許能為高雄帶來更多發展。

邱森彬說，光寶科技全新的「高雄光寶大樓」，將是一座會呼吸、永續的綠建築，為同仁打造舒適的辦公、住宿環境。秉持先行者開創的精神，光寶更希望擴大永續影響力，透過持續建造兼具智能與低碳的綠建築，在園區拋磚引玉樹立新典範，與園區企業共同提升在地綠建築密度，不僅翻新園區市容，更為實現淨零轉型的目標貢獻心力。

高雄經發局長廖泰翔表示，高雄擁有優質環境，上下游產業整合度高，加上很多的智慧應用加入，感謝光寶科加碼投資，讓更多智慧科技服務落地、人才落地，整合供應鏈夥伴一起來到高雄。