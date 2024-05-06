桃園市大園區崁下里、菓林村、幸福路、菓林里及蘆竹區海湖、坑子口段、坑口里、中正路一帶，今天（6日）下午4點45分再度發生停電事件。

這起停電影響該地區257戶，台電表示是航空城包商施工拉斷電桿所致，已經派人員搶修中。

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