又停電！桃園地區停電 這次跟台電無關 17:502024/05/06 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園大園、蘆竹下午4點多停電，原因與航空城包商施工有關。(台電提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市大園區崁下里、菓林村、幸福路、菓林里及蘆竹區海湖、坑子口段、坑口里、中正路一帶，今天（6日）下午4點45分再度發生停電事件。 這起停電影響該地區257戶，台電表示是航空城包商施工拉斷電桿所致，已經派人員搶修中。 桃園半個月停電近20次 居民氣炸「懲罰桃園人」 台電回應了 破桃園紀錄！大竹國中奪國中乙級籃球聯賽亞軍 台電北市營業處驚傳墜樓！32歲女員工當場死亡 #桃園 #停電 #航空城 #台電 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 曝大安區3度停電 羅智強酸「民進黨厲害」：習慣停電就沒缺電 08:392024/05/06 政治 客家電視正式法制化 客委會今辦捐贈儀式 18:532024/05/06 娛樂 蘇俊賓揭數據證實桃園停電頻繁 駁台電個案說 12:382024/05/06 政治 偷拍女法官LINE對話 男法官下場慘！丟工作還要賠45萬 11:072024/05/06 社會 重燃降息機會！台股大漲近250點 台積電狂飆13元至793 09:022024/05/06 財經 半導體受惠AI成長 先進封裝成未來決勝點 10:322024/05/06 財經 楠梓園區聯外交通拚117年完工 陳揆盼助台積電多來設廠 19:012024/05/06 財經 殺進多個縣巿！全台88個班級因腸病毒停課 11:242024/05/06 生活 桃園2週停電17次 台電重申：配電事故與缺電不同 12:102024/05/05 財經 桃園重災3區停電、林口也中 近萬戶遭殃 台電曝原因 08:462024/05/05 生活 桃園國中小營養午餐免費 民代籲新北跟進 17:132024/05/06 生活 桃變裝嘉年華6／1青埔登場 邀全年齡層扮裝共舞 15:212024/05/06 寶島 製造業去年研發支出6927億創新高 台積電投入最多 13:452024/05/06 財經 曾預告台股泡沫！實戰38年看到轉折點？他拆解520行情 06:002024/05/06 財經 桃園頻停電 台電強調沒一戶重複：饋線數多、自然狀況多 16:492024/05/06 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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