桃園市民卡發行量冠全台，但市民卡APP停擺逾1年，僅能跳轉至市民卡網站，不分黨派議員都斥推動牛步。(蔡依珍攝)

桃園市民卡發行量冠全台，但市民卡APP停擺逾1年，至今仍顯示「改版中」，不分黨派議員都斥推動牛步，有愧科技市長美名。智慧城鄉發展委員會主委吳肇銘坦言因為要合併更多局處功能，需要時間整合，目前已順利發包，預計8月「數位市民卡」先上線，12月將整合更多服務，以類似「桃園通」的嶄新功能示人。

議員王珮毓表示，桃園市民卡自市長張善政2023年底上任至今，無論是市民卡優惠或APP都呈現失能狀態，市民負評如潮且抱怨連連，就算議員在議會多次質詢市府，都推託解釋要改版升級市民卡及APP，毫無作為的市府團隊就像薪水小偷，即使裁撤資訊科技局，也無法換來17個月以來市民對市民卡的不滿。

議員楊朝偉和林政賢都提到，市政推廣除了透過媒體和社群平台，還可以利用城市官方的APP，「台北通」、「台中通」和「我的新北市」APP結合了卡證、場館優惠、帳單查繳、市政服務等各種功能，把各局處業務以數位化方式整合進去這個平台，但反觀桃園的「桃園市市民卡」APP功能單一，現在甚至僅能跳轉至市民卡網站，其他服務需要另外下載其他APP，呼籲整合改進。

議員陳韋曄、錢龍和李柏坊都表示，市府開發的官方APP普遍運用情況不佳，滿意度都很低，甚至桃園市民卡APP功能停擺，主因是設計不良，無法提升效益，建議針對市府所有開發的APP總體檢，並整合提供便民服務，提高民眾下載意願。議員張桂綿說，桃園市民卡APP滿意度只有2.4，市府研發目前剩下14個APP，但是使用滿意度很差，要求檢討改進。

議員謝美英也認為，桃園市民卡發行量是全國第一，但APP已經停擺1年多，有愧張善政科技市長美名，建議參考台北通發展桃園通，針對各項申辦、電子支付功能進行整合，做到真正便民的市民卡，期待今年8月重新上線的市民卡2.0。

吳肇銘說，截至4月底，桃園市民卡共發行191萬8491張，使用次數共7億5187萬次，市民卡APP因中間經歷廠商更換，造成停止更新的現況，過渡期間暫以跳接網頁方式，提供卡片申請註冊及特約商店查詢等服務，目前市民卡2.0新廠商已針對新的服務內容設計整合中。

吳肇銘說，市民卡2.0主要有數位市民卡、整合市民服務、消費優惠和市府集點抽獎等4大功能，8月將先推出「數位市民卡」，可透過APP進出市民卡服務場館，參加市府舉辦的集點、抽獎活動，並整合民眾需要的市政訊息、活動、福利、申辦、服務等功能。

吳肇銘說，12月將更進階，預計提供如同台北通、台中通的整合服務，市民卡特約店家會增加到近2000家，還能參加市府政策活動累積「桃園點」換取獎品或特定優惠，更特別的是，會針對不同族群提供客製化整合服務，像是孕婦和銀髮族，會有好孕卡和敬老卡的儲值金、點數及碳足跡查詢功能。