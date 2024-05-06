永靖鄉福德國小去年獲捐贈設置書軒，師生最近將食農教育成果展售所得3600元，回捐給頂新和德文教基金會投入公益，成為愛的循環。（福德國小提供／葉靜美彰化傳真）

彰化縣永靖國小是永靖鄉歷史最悠久的百年小學，獲頂新和德文教基金會捐助經費設置靜思書軒，並於日前啟用，是永靖鄉第2所由基金會捐助的書軒，去年獲捐贈書軒的福德國小學童，最近也將食農教育成果展售所得3600元，回捐給基金會投入公益，成為愛的循環。

永靖國小前身為永靖公學校，126年前由餘三館陳汝甘及成美堂魏尚瑩發動募捐所建，其中魏尚瑩正是頂新和德文教基金會創辦人魏應充的祖先。魏應充也承繼先祖對教育的重視，透過基金會先後捐贈福德國小及永靖國小設置靜思書軒，他在永靖國小靜思書軒啟用典禮時表示，他接棒，也希望能將教育推廣這一棒傳給下一代，讓所有學子有人文涵養。

福德國小推動食農教育，讓學生實地種植作物，也透過志工媽媽群帶領，讓孩子們將作物製成食農美味，這次的捐贈，就是師生們在今年3月展售洛神花乾及金桔醬等食農美味的成果。師生們事先一起討論將食農教育展售收入的3600元，回捐給頂新和德文教基金會，希望公益助學、一起推廣閱讀風氣。

福德國小校長卓鴻賓說，此舉讓學生知福惜福及造福，讓他們知道做公益不必等長大。代表捐贈的高年級學生陳翊璇及蔣汶諭說，能夠將所得轉成公益捐款、為永續助學盡一份力讓他們很有成就感，食農體驗課程很有趣，用流利的語言吸引遊客興趣而展售學校商品，更讓他們學會表達的勇氣。