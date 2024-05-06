不要怪自己沒有貴人運，或是未遇見賞識的伯樂，其實他們有時就在你身邊，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，如何從身邊找到「自己的貴人」，仔細觀察細節，有6類人會在我們最需要時伸出援手，給予力量和方向，這些人就是你不折不扣的貴人。

▌從低谷中拉你一把的人

在你最艱難的時刻伸出援手的人，是那位不計前嫌，只關心你未來的朋友，他們的存在讓你知道，無論遇到多大的挑戰，你都不會孤單。

▌跟你一起學習成長的人

與你並肩學習、成長的夥伴，讓你們彼此鼓勵、互相激勵，共同進步，這樣的夥伴不僅給你動力，也讓你更珍惜成長過程中的每一個轉折。

▌願意跟你說實話的人

為你真誠建議的朋友，給予的不僅是讚美，更是如鐵一般的誠實，他們用坦率的話語指出你的不足，並給予改進的方向，他們不只是你的良師益友，更是你成長路上的指引明燈。

▌看見你成功不會眼紅的人

當你有成就時，真心善良的朋友眼神沒有一絲嫉妒，反而會毫不保留地為你歡欣鼓舞，這樣的朋友讓你深信，友誼是無私的，世界還有溫暖和善良。

▌在身後無條件支持你的人

他們在你背後靜靜地支持你，不求回報，無論面對什麼挑戰，走向哪裡，他們總是在給予無條件支持和鼓勵，是你最堅強的後盾。

▌引導你找到方向的人

也許是你的長輩、老師，或是一位擁有智慧的朋友，他們的話語總是帶著深刻的智慧與啟發，讓你豁然開朗，找到人生的方向，無論你遇到多少困難，只要有他們在你身旁，你就能戰勝一切。

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