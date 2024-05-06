回顧2023年的盛況，本展規模創下歷史新高，共有來自23國近500家廠商、使用1151個攤位，展出超過千項創新發明展品及技術，3天展期更吸引近5萬人次之產官學研人士進場參觀，在國際舞台上展現出台灣豐沛的創新能量與獨特的地位。2024年的創博會將更加引人矚目，不僅提供最新發明技術的展示平台，更是發明人和企業進入國際市場、尋求合作夥伴和投資者的絕佳機會。

「台灣創新技術博覽會」係由經濟部、國家科學及技術委員會、國防部、教育部、勞動部、衛生福利部、數位發展部、行政院農業委員會、國家發展委員會、行政院環境保護署及中央研究院等11個部會聯合主辦，智慧財產局及工業局策畫，外貿協會及工研院共同執行。本屆展會將規畫「發明競賽區」、「三大主題館」、「專利商品區」、「周邊服務區」及「台灣專利超級站」等多元展區，致力於展示台灣產官學研發之優秀成果，並提高公眾對技術創新的認識。

值得一提的是，由智慧財產局推動之「發明競賽區」及「台灣專利超級站」更是創博會的兩大焦點。充滿創新活力的「發明競賽區」年年舉辦發明競賽，頒發鉑金、金、銀及銅等獎項予具創新且具商品化潛力的作品，並透過多元行銷渠道吸引全球商機，鼓勵發明人和企業投身於新技術和產品的研發，推動跨產業的革新與合作。「台灣專利超級站」則是一項全新計畫，精選曾在著名國際發明展獲獎之優秀專利，展示了台灣在各領域的技術深度，更提供多項服務及活動，讓社會大眾深入了解台灣在智慧財產保護和專利技術方面的成就。