得意佳建築行銷日前5/5(日)於三峽「麗寶萊茵」社區舉辦「新北房產聯銷嘉年華會」，一舉將麗寶集團線上熱銷個案--新北市淡水市心「天水一墅」、新莊副都心核心「中央星鑽」、板橋江翠重劃區「丹麥琥珀 2」 、「芬蘭極光2」及北大特區30、50、100坪之黃金店面等口碑建案聯合展售，現場人潮洶湧熱鬧滾滾，氣氛十分熱烈。

活動當日現場亦準備了精彩豐富的內容，讓參與的賓客能夠闔家同歡：輕鬆活潑的「超完美派對區」備有迎賓點心、美拍迷宮、完美市集、多項流行韓式體驗；資產投資的「房地產致富專區」則有上述的個案可供諮詢參考。由於個案均位於房地產增值熱區，無論是以住宅價入主投資當店東、想要賺增值、置產當房東或是自用、自住抗通膨，均有符合需求的產品，因此現場詢問熱絡，預約參觀人潮不斷。

【產業龍頭麗寶集團 為您構築家的幸福】

45年來的房地產耕耘，麗寶集團以專業分析區段價值，以預見未來發展的選地智慧，精準選址，在全台各地，創造無數知名地標、當代建築，以「麗寶幸福學」，構築家的幸福生活。麗寶集團的選地哲學與優秀的建築品質，為企業永續經營的穩固基石，亦備受業界與廣大顧客肯定，實為業界翹楚 。

【實現擁房夢想 透過專業分析挑選標的】

全球通膨效應持續，房地產市況持續火熱，無論置產或自用需求，「你買房了嗎？」已成為人們茶餘飯後討論的熱門話題。想靠房地產致富要買對產品，參與的貴賓皆表示，透過這次活動，不僅可以近距離與專業人員洽詢、了解房地產趨勢與如何挑選，又有精彩的表演及活動市集可以吃喝玩樂，果真不虛此行！

網上搜尋「得意佳建築行銷」掌握財富未來。

貴賓專線：02-2670-9888

接待會館：新北市三峽區大學路63號。