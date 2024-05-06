北市北投區中央南路5日發生命案，一名58歲長期服用精神疾病藥物的婦人，疑與高齡89歲的老母口角，清晨以跳繩勒斃老母，直至上午10時許，胞兄發現老母趴在床邊地板，通知救護人員到場，在脖子上發現一條跳繩，老母已呈現屍僵，檢方複訊後依殺害直系血親尊親屬罪向法院聲請羈押。

被控殺害老母的婦人，與家人同住透天厝，因長出現幻覺，有赴診所就醫服用相關藥物，與89歲的老母同住在一間房間，兩人互相照顧，不料，5日清晨4時許，疑在房間內情緒失控，以跳繩勒住老母頸部直至窒息。

天亮後，住在樓上的胞兄下樓，發現老母趴在床邊的地板上，立即通知救護到場，救護人員到場將老母翻成正面，赫見脖子上有跳繩以及勒痕，同住的女兒面對警詢，回答均保持緘默，並稱自己患有精神疾病，不清楚當時發生的情形。

犯案的婦人未婚，家人都知她常會情緒不穩，與老母同住在一間房，不料凌晨發生口角，住在3、4樓的胞兄都沒有聽到聲音，檢警訊後認婦人犯罪嫌疑重大，依法向法院聲押。