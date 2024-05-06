蟬聯北美雙週票房冠軍的災難戰爭鉅片《帝國浩劫：美國內戰》5月1日在台上映，上映首日登頂全台票房冠軍，目前全台票房已賣破1200萬！國外成績也持續攀升，近日《帝國浩劫：美國內戰》的全球票房也正式突破近31億台幣大關(9568萬美元)，成為《媽的多重宇宙》之後A24全球票房最高的作品！距離突破一億美元的里程碑只差臨門一腳！

《帝國浩劫：美國內戰》嶄新的劇情設定加上緊張刺激的動作場面，上映後便引發台灣影迷熱烈討論，也獲得各界人士的廣泛讚譽。知名影評人超粒方表示：「《帝國浩劫：美國內戰》是今年最震撼我的電影。」知名影評人膝關節認為：「最後20分鐘的槍戰激烈聲響，會讓你想起一部名片《烈火悍將》（Heat）。」《月老》導演九把刀更在臉書分享他在IMDb為《帝國浩劫：美國內戰》投下十分滿分的截圖，並大讚本片：「最近的評分都很極端！太強！壓迫感十足，戰爭寫實感驚人，爆炸！」

《帝國浩劫：美國內戰》描述克絲汀鄧斯特飾演的戰地記者「李」與一群同行設法穿越戰火重重的美國，片中多由《毒梟》男星華格納莫拉）飾演的「喬爾」擔任眾人的駕駛，因此必須親自演出許多飛車特技的他，開車技術卻讓其他演員頻頻搖頭。在劇組聯訪中，《貓王與我》新科威尼斯影后卡莉史派妮就表示：「有好幾次克絲汀跟我坐在後座，心裡都在想，我們可能撐不過這次了。」克絲汀鄧斯特的開車技術則廣獲眾人好評，她自豪地說：「我們都同意我可能是這裡最會開車的人。」華格納莫拉則表示：「只要是克絲汀在開車，我們都覺得很安全。」

克絲汀鄧斯特以《蜘蛛人三部曲》聞名，甚至連卡莉史派妮都透露她人生第一部進電影院看的電影就是《蜘蛛人》第一集，當時年幼的她是坐在姐姐的腿上觀賞。克絲汀鄧斯特近期也在受訪時透露，她兩個6歲和3歲的兒子都看過《蜘蛛人》第一集了，「但是他們不在意我，他們只在意蜘蛛人。」大兒子更是瘋狂重看裡面的打鬥場面，還會模仿蜘蛛人的噴絲手勢。