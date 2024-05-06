台中市烏日高鐵站區是交通熱點，警方3年前設置科技執法取締違規停車與違規上下客，防止車流壅塞，1年可罰出上萬張罰單。不過，今年春節與清明連假皆僅開出十位數，可見宣導有所成效，警方表示，省去的警力還能支援旅客其他服務，擬今年再爭取烏日區內新設2處科技執法。

台中市烏日區有三鐵共構，是各地民眾南來北往的交通樞紐，尤其高鐵周邊更是一級戰區，每逢節假日，車流量都會大增甚至壅塞造成回堵，警方2021年3月於高鐵台中站1、2樓接送旅客區域設置「違規停車偵測執法設備」，自動偵測違規停車、上、下客及攬客等違規，1年可開出上萬張罰單，每每連假也能開出數百張罰單。

不過，烏日警分局統計今年春節7天（2／8至2／14）與清明連假4天（4／4至4／7），科技執法分別舉發52件與23件，皆是違規停車、無違規上下客。相較於去年春節10天（1／20至2／29）與清明連假5天（4／1至4／5），科技執法舉發746件與525件，平均每日取締件數皆由十位數下降至個位數，違規上下客件數都歸零。

烏日警分局表示，過去疏導交通要先勸導，未駛離再取締，不僅安排很多警力進行疏導、時間也長，改成科技執法後可以24小時取締且相當精準，省去的人力、時間都可以支援旅客其他服務，更好服務民眾。

烏日警分局表示，經過3年多不斷宣導、設立警示牌，加上現場保全人員協助，提醒旅客可以多利用嘟嘟房停車場，違規愈來愈少，可見取締與宣導有所成效，擬今年再爭取高鐵站區周遭增設2處科技執法，其中中山路3段與高鐵東路口正施作中。