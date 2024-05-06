「姐姐」謝金燕是著名電音女神，以超用心跨年表演打響名號，49歲有著凍齡外貌和纖細身材，超長美腿更是一大特色，今（6）日她曬出在綜藝節目《乘風2024》（浪姐5）裡和其他女星的合照，凍齡狀態令人驚訝，不少網友還歪樓狂放大照片，仔細看女神腋下，直呼：「凹出黑大洞！」

謝金燕在《乘風2024》一公舞台上，和其他女星一起化身女團成員，帶來《熱戀情節》精彩表演，穿著亮片小可愛搭配短裙，性感曲線一覽無遺，其中一張照片則是分享和31歲「泰國女神」Mai、39歲女星戚薇和34歲女星蔡文静的幕後私照，年齡近50歲的謝金燕和她們相比完全感覺不出年齡差異。

謝金燕穿著黑色運動內衣搭配長袖外套，搭配休閒運動長褲，展現出緊實腹肌，抬手開心比YA，讓粉絲驚訝留言表示：「姐姐看起來跟他們年紀相仿，好青春」、「開始期待二公表演，跟著姐姐一起乘風破浪」、「姐姐好漂亮！冲！一人一票送姐姐出道」、「太漂亮囉」、「最美的就是你了，還有那個腿，天啊！」、「姐姐加油，一定可以，一公舞台真的好讚」、「永遠不老的女人」、「姐姐的比例真的超好，腿長的咧」，還有網友歪樓表示腋下「凹出大黑洞！」