澎湖縣「七美島」臥牛灣，有浪漫的海底薰衣草森林。（Booking.com提供／吳娮翎台北傳真）

Klook的大倉島1日遊適合喜愛刺激水上活動的旅客。 （Klook提供／吳娮翎台北傳真）

Klook平台上的東海龍蝦島1日遊，將至龍蝦島體驗獨有的抓龍蝦、潮間帶挖石蚵、岸邊撿螺。（Klook提供／吳娮翎台北傳真）

隨著澎湖花火節登場，Agoda「澎湖」搜尋量暴增9倍。（Agoda提供／吳娮翎台北傳真）

適逢動漫《航海王》25周年，澎湖國際海上花火節今年攜手《航海王》聯名推出系列活動，即日起至7月30日，週週都有驚喜活動，各大旅遊平台也推出相關包套行程，讓旅客不只賞煙火，透過線上下單，輕鬆暢遊澎湖。

數位旅遊平台Agoda發現，隨著澎湖國際海上花火節登場，「澎湖」關鍵字的搜尋量暴增9倍，且不少國外旅客慕名而來，國外旅客人數排行依序為香港、美國、新加坡、日本和澳門。

Agoda特別推薦澎湖4大必玩的活動，包括探索經典北環島路線，沿著澎湖的北海岸，穿越白沙鄉、湖西鄉、西嶼鄉和望安鄉，深度欣賞壯麗的海景和當地的魅力；「潛入澎湖的水上仙境」，水上活動包含浮潛、立式划槳板（SUP）和滑水等，旅客可以從水下一路探險到波浪上，體驗海水帶來的刺激；感受奎壁山摩西分海的壯麗，奎壁山擁有長達300米的S形礫石步道，在退潮時，海水會退到兩側，讓旅客可以漫步在步道上，在潮間帶可以發現螃蟹和寄居蟹，在這邊可以一次欣賞到奎壁山和赤崁嶼的壯麗景色；夜晚則可以參加天文觀星之旅。

旅遊平台Klook特搜5大風格跳島行程，大倉島1日遊，享受刺激的海上活動，包括香蕉船、旋轉陀螺 ；喜愛浮潛的旅客，也可以到忘憂島海域及秘境珊瑚礁區，有隨行教練幫忙拍攝與魚群一起悠遊的美照；東海龍蝦島1日遊，到訪有「台版馬爾地夫」美稱的澎澎灘，徜徉於清澈見底的海水之中，更將至龍蝦島體驗獨有的抓龍蝦、潮間帶挖石蚵、岸邊撿螺，享用美味的龍蝦泡麵；有著「台版貓島」之稱的虎井嶼，不僅瀰漫著傳統小漁村的寧靜之美，路上更隨處可見慵懶的貓咪與超萌小山羊，喜愛喵星人的旅客可以預訂金色雙島跳島，到虎井嶼捕捉貓咪曬日光浴的可愛模樣；七美島和藍洞1日遊，有天然巨大海蝕洞「藍洞」以及知名的七美島雙心石滬，適合戀人同行。

訂房平台「Booking.com」則建議，參加花火節也可以鎖定最佳觀賞煙火位置，可以參加「花火船行程」，在海上欣賞炫麗的煙火表演，結束後還能體驗澎湖絕對不能錯過的夜釣小卷行程，享用新鮮的小卷米粉當消夜。