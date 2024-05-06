上銀4月合併營收20.2億元，月增0.95％，年減6.07％；前四月合併營收75.27億元，年減4.54％。

上銀表示，去年上半年滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件市場需求還在高點，去年中需求逐漸回跌。不過上銀去年11月起接單逐漸好轉，尤其半導體、自動化、基礎建設及航太等產業，對滾珠螺桿或線性滑軌等傳動系統元件需求轉趨熱絡，這也是上銀4月營收出現月增、年減的主因。