新北市1名老翁日前搭捷運時在車廂內拿菜刀削竹筍，卻未料該舉動嚇到不少乘客，北捷以老翁違反《大眾捷運法》裁罰1萬元。日前表示要幫繳罰款的民進黨北市議員陳怡君5日終於找到老翁，今(6日)更透露老翁的過往遭遇，並公布老翁出沒的2個地點。曾對此直呼「世上苦人多」的媒體人謝曜州強調，這位老翁還有90多歲的長輩要照顧，他很有骨氣努力靠自己種菜維生，真的是很辛苦的人；也讚美議員不計謗譽協助弱勢。

一名老翁日前採收2大袋桂竹筍搭捷運，因車程時間太長，在車廂內拿出菜刀削除竹筍硬皮；但亮刀行為導致其他乘客受到驚嚇，北捷以老翁違反《大眾捷運法》裁罰1萬元。對此，北市議員陳怡君1日原本要幫該位阿伯寫申訴書，沒過的話就幫繳罰款。她2日透露，為了公平起見、也為了不要讓公部門為難，會放棄申訴，會取得阿伯的聯絡方式，給他錢繳罰款，並宣導搭乘大眾運輸的正確觀念。

「賣筍阿北獲得協助一事，太多好友謬讚了！」曾分享評論此事的謝曜州今(6日)在臉書發文提到「我當初是覺得阿北千里迢迢賣筍，年紀這麼大，顯然是不知道規定。從沒料到會有熱心的議員看到我的文之後，這麼積極去了解、跟提供協助。我當初還提醒要先查一下阿北的身家、搞不好對方是大地主？」結果一查真的是很辛苦的人，他還有一位九十多歲的長輩要照顧，自己本身不識字，但他很有骨氣努力靠自己種菜維生。

謝曜州強調，當初很多酸民嗆議員，說她鼓勵更多的“鄭捷”。「我們講過Ｎ百次是希望酌情減罰，但該罰還是要罰。酸民就是不想聽只想酸？」還有酸民說以後也有弱勢觸法，也全部比照辦理？這就好比你今天在路上看到賣花、賣口香糖的弱勢，當你要跟他買、鼓勵他的時候，你會跟自己說，以後每次遇到的弱勢都要掏錢買嗎？你會因此卻步嗎？問這種問題根本就是沒營養，只出張嘴不累人。

謝曜州直呼，這世上酸民何其多，「好在，如議員一樣不計謗譽，協助他人的人，也還是有！」