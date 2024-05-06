公視、東森、中天娛樂台、LINE TV共同播出的家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》，第2季已於4日首播1、2集，公視收視直衝高點1.56，空降LINE TV排行榜NO.1，周日播出的東森戲劇收視也來到1.09的好成績。連五月天阿信都忍不住留言，「我正在演唱會上不能看，哪裡可以追進度？我只有主題曲可以聽……大家要看到最後的超猛彩蛋噢！」引來大批網友通報播出資訊，也讓原本就是阿信粉絲的鍾欣凌激動表示：「偶像！太感動了！」

《我的婆婆2》公視首播收視高點落在黃姵嘉和張書偉飾演的「鷗貴CP」的驚喜求婚橋段！本季兩人在劇中攜手創業、把餅店壯大，在開幕慶典上，卻驚現老鼠來搗亂，為化解現場貴客恐慌的危機，反應絕佳的黃姵嘉當眾下跪求婚：「你願意娶我，與我共度餘生嗎？」張書偉感動答應：「我當然願意！」首集成功化險為夷、雙喜臨門歡樂收場！

王少偉被同劇演員公認最難對戲、常害大家笑場。（公視提供）

首播當晚製作人陳慧玲、導演鄧安寧與主要演員鍾欣凌、Darren邱凱偉、王少偉、楊銘威、蘇晏霈一同開直播和網友暢聊觀後感和拍片趣事，王少偉被封「最難對戲的人」，理由竟是因為他時常靈光一閃加台詞，讓大家都笑到不行，鍾欣凌稱「你老了就是也愛亂加戲洪都拉斯」，王少偉當場反駁「妳錯了，我現在就是洪都拉斯」，笑翻全場。

《我的婆婆2》開播前陪媽祖遶境引來1萬2千多粉絲關注，首播當天直播更吸引近3000人按讚、累積4萬次觀看，劇中蘇家5口一同在線上與大家同樂，鍾欣凌、Darren邱凱偉皆帶著孩子一起入鏡，楊銘威愛妻方志友也不忘留言參與。

楊銘威曾為《我的婆婆》增胖8公斤。（公視提供）

第2季蘇家4兄妹終於再度團聚，首兩集可看到彩香4個「噗嚨共」孩子人生依舊胡鬧，鍾欣凌飾演的珍賀齋闆娘彩香，也即將面臨成為小媳婦的焦慮。鍾欣凌坦言，跟著看首播的過程緊張又開心，也看到很多可愛的創意呈現在觀眾面前，第二季所有演員的默契都更好了，不過提到最難詮釋的部分，她直呼是聽到「一婆」要來、焦慮到狂吃餅乾那幕，「演得滿緊張的，因為要一直吃，不能讓自己面前的盤子空掉，又要表現出恐慌」。另外鍾欣凌大嘆蘇秉忠房間實在太熱，「熱到導演跟我講什麼我真的聽不進去」，鄧安寧則表示其實那時候不熱了，「你胖所以比較熱」，讓鍾欣凌馬上反駁「屁啦」！

《我的婆婆2》製作人陳慧玲、導演鄧安寧與主要演員鍾欣凌、Darren邱凱偉、王少偉、楊銘威、蘇晏霈開直播和網友暢聊觀後感和拍片趣事。（公視提供）

楊銘威飾演的蘇家3兒子蘇秉仁，在本季將會迎來人生大轉變，網友在直播中詢問「秉仁這季身體健康嗎？」楊銘威笑言「身體健康，但心理不健康」，他透露第一季為了詮釋蘇秉仁這個廢材角色，他整整胖了8公斤，鍾欣凌馬上表示自己也是為了演一個廢媽媽胖到80公斤，被一旁的女兒二寶吐槽「妳不只80公斤」，讓她急阻止：「不要講！」讓在場所有人大爆笑。