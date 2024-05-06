40歲的澳洲演員克里斯漢斯沃以「雷神」一角走紅全球，但在得知導演喬治米勒要拍攝《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》時便毛遂自薦，想要嘗試電影中反派「狄門特斯」。當時的他剛拍完《驚天營救2》，風塵僕僕的趕去與導演見面，沒想到還被「打槍」。

根據外媒報導，其實喬治米勒一開始從未認為克里斯會是飾演「狄門特斯」的首選，直到兩人碰面進行深度對談，喬治驚呼：「他跟我想像中很不一樣，而且他對於角色可以有的發展及延伸讓我很驚喜」。儘管如此，喬治還是希望克里斯可以為角色做出更多改變，例如，把自己當成真正的狄門特斯，並以他的視角寫日記；還有，體態上也要改變。

「雷神」克里斯漢斯沃在《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》挑戰演出反派「狄門特斯」。（華納兄弟提供）

最終，漢斯沃不只改變了身形還改變了氣質，最後改變了導演的心意，讓他拿到這個角色，喬治米勒在接受外媒訪談時笑說：「我記得他第一天報到的時候，我想說那不可能是克里斯，那是替身吧！」坦言自己對漢斯沃的改造十分滿意。