恒指開高12點，報18,488點，之後多空爭持，最多曾跌86點，低見18,389點，午後大盤波動擴大，恒指向上走高，並升破6日早盤高位，最多升114點，高見18,590點，但未升破上周五高位。最終恒指全日升102點或0.6％，報18,578點；國指升0.4％，報6,572點；科指升0.9％，報4,007點。

大盤成交1,444.86億港幣，北水亦回歸，全日共50.9億港幣大陸資金買入。

陸股於五一長假期後復市亦收升。上證指數收升1.2％，深成指揚1.5％；創業板指數彈高2％。

藍籌股方面，友邦升1.9％；港交所升0.22％；工行也升0.2％；騰訊升1.6％；阿里巴巴漲0.4％；美團微升0.5％；海底撈五一假期全國門店客人流增15％，股價升1％；信義玻璃大漲11.6％，為升幅最大藍籌。

此外，富智康首季虧損收窄，全日大漲8.3％。理想汽車新車：理想L6訂單已超過4.1萬輛，股價急揚6.1％。