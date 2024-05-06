為了增強軍事運輸能力，美國海軍提出的一項立法提案，以購買外國二手船隻，來增強海運能量。這一方案能夠以最具成本效應的方式，來加強美國的戰備能量。

根據《內部防務》(Inside Defense)報道，美國海軍作戰部長法蘭凱蒂 (Lisa Franchetti)是在眾議院軍事委員會審查海軍預算的聽證會上，提出了該方案，獲得了一定數量眾議員的同意。

一名美國海軍發言人表示：「該提案是讓國防部長有權力購買外國建造的二手船隻，以經濟效益的方式，重組預備役部隊。」

之所以想要夠買二手船，與美軍現役艦艇老化有關，目前美國海軍平均船齡約為 45 年，遠遠超出預期壽命，現代化的必要性顯而易見。收購外國二手貨船，是一種花費小成本，卻可迅速增強軍隊海運能力的務實方法。

一艘使用15年的滾裝(RO-RO) 船，大約只是其預期壽命的一半，但是有些船運公司已經開始汰舊換新，這時就可以用大約6000 萬美元的價格購買，這大大低於美軍自己造船的成本，如果是美軍造船，大約需要5億美元。

美國海軍預算報告，強調「戰備狀態比現代化優先」，這反映了在財政現實、資源有限的情況下，必須維持美軍作戰能力，現階段沒有太多餘力去考量升級。