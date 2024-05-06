【全程字幕】陳建仁批公開密件傷害外交 徐巧芯反擊：「他」先洩密的 @ChinaTimes

國民黨立委徐巧芯質疑外交部援助烏克蘭1千萬美金流向一事，被外交部認為洩密。徐巧芯今（6）日在記者會中表示，是誰洩密？其實是外交部的發言人先把裡面的內容說出來，她強調，已經洩漏的秘密，並不是秘密！

國民黨團6日於立院舉行「援烏案 外交部還在說謊？」記者會，國民黨書記長洪孟楷、副書記長徐巧芯出席。徐巧芯質疑外交部援助烏克蘭1千萬美金難監督流向，她表示，協議指定「捷克衛生科技院」（CHTI）執行，並直接匯款進CHTI帳戶造成後續稽核困難，實際有沒有援助烏克蘭，不得而知。

徐巧芯認為，禮拜天上午，外交部發言人已經把文件裡面比較主要的內容，都已經大致上提出來。所以是誰洩密？其實是外交部的發言人先把裡面的內容說出來。

徐巧芯還原外交部發言人當時說法， 112年12月1日有簽署備忘錄，根據該備忘錄，雙方議定在3年當中，合作烏克蘭，重建初級醫療照護能量，由捷克政府指定由衛生科技研究院執行機構來執行援款，援助烏克蘭，…同時受到代表處監督。該備忘錄載明，我國捐款當中，30％至40％要向台灣製造商採購，以促進兩國醫療採購合作，一切都依法辦理，「然後後面都在罵我」。

徐巧芯進一步強調，實際上在昨天下午她接受訪問之前，上午外交部就已經把這份文件主要內容向大家報告了。

因此，徐巧心直言，已經洩漏的秘密，並不是秘密！如果行政院什麼事情都要用秘密，讓立委沒有問政空間，明知裡面有鬼、有詐，有採購流向不明的問題，只用一個密件，就以為能隻手遮天，這是對的行為嗎？