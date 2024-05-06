新北市中和分局今日舉行了一場莊嚴的交接典禮，正式宣佈了一批新任所長及代理交通中隊長的重大任命。（圖／警方提供）

新北市中和分局今日舉行了一場莊嚴的交接典禮，正式宣佈了一批新任所長及代理交通中隊長的重大任命。（圖／警方提供）

新北市中和分局今日舉行了一場莊嚴的交接典禮，正式宣佈了一批新任所長及代理交通中隊長的重大任命。這次調整牽動了中和分局南勢、中原、秀山、景安四大派出所，以及交通分隊的重要職位。

據悉，林煌智將轉任南勢所所長，而王任嗣則接掌中原所的大權。此外，秀山所的新任所長將由許斐淳出任，景安所的則是黃昭維接任。而在交通分隊，楊文嘉將擔任代理中隊長一職。這些人選近日已全面上任，正式開啓了新的工作徵程。

布達典禮在中和分局禮堂隆重舉行，分局長趙家輝親自主持。多位立法委員、議員以及地方各界貴賓也應邀出席，共同見證這一歷史性時刻。

趙分局長在典禮上發表講話，詳述了中和區的人口密度、車輛數量以及重要交通要道的情況，並特別強調了目前交通壓力和安全隱患。他呼籲新任所長及代理交通中隊長秉持市長的治理理念，全力推動各項工作，尤其是加強打擊詐騙犯罪的力度。他還希望通過警民合作，共同建立起密切的安全網路，爲中和區的居民營造一個安全、宜居的生活環境。