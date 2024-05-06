母親節將至，群星送暖到監獄。由「台灣紫微公益關懷協會」和「中華民國台灣歸僑協會」先前赴桃園女子監獄，共同舉辦2024年「特別的愛 給特別的妳」公益關懷活動。由資深藝人熊海靈、吳敏(鳥來嬤)、上官明莉、何璦芸以及情歌王子王瑞瑜輪番獻唱，台下百名女受刑人全場嗨翻天。

直擊/母親節將至！群星獻唱「送愛桃園女監」 受刑人全場嗨翻天

擁有一雙修長美腿的熊海靈，一出場帶來動感舞曲《嚮往》，熱情走下舞台互動，全場沸騰；而充滿溫暖嗓音的王瑞瑜深情獻唱《愛你一萬年》，喚起不少人的青春回憶，全場感人大合唱。另外，鳥來嬤不忘勸世「好好做人、趕快出去(出獄)」，眾人狂讚嗨爆。

熊海靈動感嗨唱《嚮往》。(王紹羽拍攝)

走過全台多個監所送暖，台灣紫微公益關懷協會理事長上官明莉，母親節前夕特別有感表示，「桃園女監的受刑人，有的還抱著小孩來服刑，讓人相當不捨，我先前來過，強烈感受到她們很需要愛，特邀藝人好友們一同獻唱盡一份心力」。

王瑞瑜深情演唱，全場大合唱相當溫馨。(王紹羽拍攝)

藝人鳥來嬤心情五味雜成地說，「會來到監獄的人，可能都是一時衝動做了不好的事」。她也強調，「台上特別告訴她們(受刑人)，既然事情發生了，來到這就隨遇而安，接受法律的制裁，把身體顧好，出去以後繼續為社會打拼、重新做人」。

女受刑人攜子入監服刑，令人鼻酸。(王紹羽拍攝)

桃園女子監獄副典獄長紀文勝表示，「音樂在教化活動中，扮演相當重要的因素，監所內發現，不少受刑人具有音樂天賦及好歌喉，可以透過音樂來撫慰心靈、抒發感情，進而達到教化目的，目前已在籌劃以音樂為主的教化相關班別」。

桃園女子監獄副典獄長紀文勝透露，監所擬規劃以音樂為主的教化班別。(王紹羽拍攝)

台灣紫微公益關懷協會理事長上官明莉(圖左)和台灣歸僑協會理事長蘇明正率隊做公益。(游定剛拍攝)