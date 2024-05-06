交通部3月拋出修正道路交通處罰條例採微罪不舉引發熱議，其實去年6月底全台擴大檢舉項目以來，台南市檢舉案件不增反減，雖有單一檢舉人1年舉發1萬多件相當驚人，但全市今年1到4月總檢舉量較去年同期下滑5700件，3月以來逐月遞減。其中檢舉熱區為永康區與仁德區，最多檢舉態樣為「未依規定使用燈光」。

交通部去年6月底擴大違規記點與檢舉項目以來，大開檢舉方便大門，常有檢舉達人一次檢舉一整排騎樓違停，就有20多部機車車主遭殃，台南市去年單一人檢舉案件最高為1萬1130件，檢舉量令人訝異。許多駕駛收到紅單頻率增加，大喊吃不消，職業駕駛工會更到處陳情，派出所常有民眾拿著紅單來抱怨檢舉達人氾濫。

交通部今年3月拋出微罪不舉到交處罰條例修正議題，包括10項1200元罰鍰以下交通違規都將修法不再開放檢舉，案件尚未在立法院三讀通過，就引起駕駛人與行人路權團體兩方的對立。行人路權團體3月中曾在全台發動快閃斑馬線抗議行動。

台南市交通大隊表示，道交條例去年6月底擴大檢舉項目後，台南市檢舉量不增反減，台南市1月到4月的道路違規檢舉件數17萬5442件，比去年同期18萬1153件，還減少5711件。交通部今年3月拋出道交條例修正議題後，台南市3月共檢舉4萬6180件，4月4萬5485件，略減695件。

警方表示，台南市永康區中華路、仁德區中山路是檢舉最熱區，今年前3個月各為1724件與1529件，檢舉達人最愛的檢舉態樣為「不依規定使用燈光」。