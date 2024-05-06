民謠才子黃玠暌違8年，5日舉辦專輯發片演唱會「最好的朋友」，在Zepp New Taipei 一口氣連唱下午、晚上2場。呼應演唱會主題，黃玠特別感謝愛情長跑7年結婚的老婆，並邀吳志寧、雷光夏、PUZZLEMAN 等音樂人好友輪番上陣合演；而他除了招牌民謠彈唱，還大秀舞藝和饒舌功力，神來一筆跳出熱門韓國女團 NewJeans 的〈Super Shy〉舞步，把觀眾逗得樂不可支。

「最好的朋友」下午是黃玠官網會員為主的「國民場」，主打熱鬧嘉年華氛圍。身著粉色花襯衫、腳穿紅黃跑鞋的黃玠一出場，就演唱新專輯的跑步主題曲〈好好聽〉，帶著觀眾一邊調整呼吸、一邊拉筋做操，宣示演唱會接下來非常精實！大學時啟發黃玠做音樂、一起經營樂團「929」的創作歌手吳志寧吐槽表示，黃玠當年看到他在學校裡彈吉他，發現「原來音樂可以讓一個其貌不揚的人閃閃發光」，讓全場笑翻！兩人合唱代表作〈跟你出去玩〉，間奏穿插激情的雙人舞蹈，成為演唱會的第一個高潮。

黃玠5日舉辦專輯發片演唱會，主打熱鬧嘉年華氛圍。（親愛的音樂提供）

不同於下午的熱力四射，晚上場多了些入夜之後的沉靜心緒。開場由 PUZZLEMAN 表演手指鼓，在清脆流線的電子節拍中，黃玠改穿灰階衣裝登台。另一位嘉賓雷光夏，曾在八年前為黃玠製作歌曲；此回兩人不僅續前緣，一身仙氣白衣的雷光夏還搶先演唱六月份即將發行新專輯的同名曲〈小故事〉，讓觀眾大感驚喜。

擅長民謠風格的黃玠，在這兩場演唱會上過足了「唱跳歌手」的癮。製作單位特別幫他安排伸展台、邀請舞團伴舞，黃玠更神來一筆穿插熱門韓國女團 NewJeans 的〈Super Shy〉舞步，自嘲是「OldJeans」，大家為之瘋狂！他也不忘化身「MC Huang」獻出累積多年的饒舌功力，時事梗和獨特幽默感紛紛入歌，毫無冷場。

黃玠5日舉辦專輯發片演唱會，不只跳舞還展現饒舌功力，毫無冷場。（親愛的音樂提供）

演唱會尾聲，黃玠特別用求婚曲〈最好的朋友〉感謝跟他愛情長跑7年、去年終於成婚的愛妻。他說：「一直沒有在社群公布，是因為想要有婚紗照和婚宴。」演唱會結束後才會有空準備。至於要不要辦個歌迷同樂的婚禮場？全場敲碗「日子趕快訂」。