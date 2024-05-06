23歲女優MINAMO擁有精緻外型和兇猛身材，一踏入AV圈就獲得極大關注，過去在寫真界也有「百年才有一個的新星」的稱號，近日她透露自己被瘋狂粉絲跟蹤，坦言感到很害怕，希望該名粉絲可以停止這種行為。
MINAMO昨（6）日在Instagram 發布限時動態表示去超市的時候遭到埋伏和追趕，直言：「真是太可怕了（我的心臟還在狂跳）」，她私下的時間也被這名粉絲跟蹤，自己穿睡衣遛狗或散步，對方就會尾隨她，還偷拍她，對著MINAMO大喊：「AV女優來了」。
這樣的事情層出不窮，本來因為不想發太多負面的東西，所以一開始想保持沉默，但她呼籲即使認識她，也希望粉絲能停止這樣的行為，「我的粉絲都很善良，不會做這種事的」，如果今後還有騷擾行為她會報警處理。
她表達無奈心情：「當我不想和別人說話時，會盡力偽裝自己」，如果是化好妝的狀態被搭訕是沒有問題的。後續她表達現在沒事了，同時向跟蹤狂喊話：「我不喜歡這樣，今後請不要對任何人這樣做」。
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