言猶在耳！立院今(6日)續審國會改革法案，綠營黨團總召柯建銘竟失言說出「4月3日老天有眼發生大地震，是要救台灣的民主」，引發眾怒，雖然柯隨即道歉，卻無法澆熄災區民眾心中怒火，痛批柯根本是在災民傷口灑鹽，不要因為選票少就把花蓮人當次等公民，連同黨籍縣議員也看不下去。國民黨多位立委異口同聲痛批柯建銘該道歉辭總召。話猶未已，6日傍晚又連續發生2起有感地震，有如對柯建銘的一番失言痛打臉。

臉書粉專「高雄林小姐」對此直呼：還以為只有喪盡天良的側翼才會說出如此泯滅人性的話呢！災民受苦受難、人生丕變，卻有這些詭異的人說「好消息離中國遠了8公分」、「老天有眼發生大地震」…如果是現在民選，柯建銘還能當上立法委員嗎？讓這樣的人當總召還不敢警告懲處他的又是什麼爛黨？6日傍晚發生2起有感地震，名嘴歷史哥李易修發文問候大家：「連震...大家都平安嗎？」並標註「毀憲亂震」暗酸柯建銘。

「拿天災的傷痛來做政治攻擊，毫無人性！」國民黨立委王鴻薇譴責柯建銘為了政治攻擊，竟然直接在國會殿堂消費花蓮人民，在災民的傷口上灑鹽。這樣的言行，賴清德可以接受嗎？

藍委羅智強直言，任何天災，都不會是老天有眼，用來懲罰某一個政黨，或是政治人物。如此泯滅人性的發言，拿花蓮人、台灣人的傷痛來消遣，令人髮指！柯建銘的發言，應當受到最嚴厲之譴責，柯建銘，以及民進黨主席賴清德，必須出面公開道歉。政治攻防，不該脫離人性善良！

國民黨立委李彥秀更痛批，柯建銘的說法是對人性最大的傷害，不僅失言還失格，已經不適合擔任立委，應該辭去立委職務，民進黨主席賴清德應向所有花蓮人道歉。「請問蔡英文總統、陳建仁院長，以及即將在520就任的總統副總統當選人賴清德、蕭美琴，是否認同柯建銘的講法？」對國會改革可以有意見、杯葛，但是民進黨不應該踩在所有台灣人的傷痛上，進行政治鬥爭，這不僅是羞辱台灣人，更是對人性最大的傷害。