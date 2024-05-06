立法委員林沛祥6日在立法委交通委員會提出臨時提案，建議交通部公路局研議，是否鬆綁國道客運經營的相關限制，將現行的核准制改為報備制，並同時鬆綁短途載客等限制，以解決通勤民眾的困擾。不過前立委蔡適應表示，此舉可能影響基隆市公車的營運。

林沛祥指出，近年來國道客運路線經營在疫情衝擊下，呈現艱難的局面，多條路線在營運許可證到期後不再續營，且無新的經營業者接手，影響通勤旅客權益甚鉅。林沛祥認為，跨縣市生活圈已經是常態，尤其是行政院推出TPASS通勤月票後，民眾使用公路客運需求增加，更凸顯跨縣市公路客運的必要性。

現行國道客運的跨縣市路線營運，不管是路線變更、票價調整或是短途載客，都有相當的限制，必須透過交通部公路局以及各縣市政府的許可後才能進行調整。林沛祥建議公路局適當鬆綁相關的限制，朝直轄市、縣市政府都能安排市區客運路線經營，有助於整體路線規畫。

林沛祥認為，這將有助於提升通勤旅客的便利性，降低跨縣市工作民眾的交通負擔，同時有助於地區經濟的發展。

不過前立委蔡適應卻有不同的看法，蔡適應認為，若鬆綁國道客運在市區短程載客，他擔心會排擠原本基隆市公車的運量，可能會讓基隆市公車營運雪上加霜，運能會轉移至國道客運。

蔡適應指出，過去公路法的對於跨縣市公車、國道客運等，都有相當的法規限制來保護各縣市的市區公車。若鬆綁法規，可能會導致新北市的公車、客運跨境到基隆市，與基隆市公車競爭，這些都是要仔細考量的因素。

蔡適應建議，公眾事務牽一髮而動全身，新科立委求表現很好，不要顧到了便利，而犧牲了基隆市公車的營運狀況。