韓國18禁人氣音樂劇《WILD WILD》在台北Legacy Max連續演出6場，口碑好評不斷、場場爆滿，此次以「After Party」為主題，打造全新舞台並設計不同於去年的節目內容，營造歡樂的派對氛圍，不論音樂、燈光或道具，都令人為之一亮，驚喜連連。

一開場由許多團員公認的體格擔當李國榮，以SOLO之姿為演出拉開序幕，結實肌肉線條加上迷人的韻律舞蹈，氣氛頓時炒到最高點，緊接著，演員李國榮、金士烘、金東熙、姜天一、李熙中、李潤濟、朴道鏡、金鎭友接續登台，帶來魅力四射的刀群舞燃炸舞台，不僅如此，從柔軟又極具美感的現代舞、引人暇想的浴巾舞到震撼十足的擊鼓表演，每個環節都展現演員們的長才與超狂的舞蹈實力。

然而服裝也是此次演出的一大亮點，演員們在75分鐘內，一連換逾5套衣服及造型，除了有紳士的西裝、帥氣逼人的白襯衫，還有英俊挺拔的海軍服等，搭配不同場景的轉換，讓人彷彿暫時忘卻現實生活的所有煩悶，進入一個只有歡樂的時刻。

音樂劇《WILD WILD》最使人期待的表演之一，還有與演員間的貼身互動橋段，為了感謝且滿足每位到場的觀眾，演員們除了多次走下觀眾席，與熱情粉絲擊掌、近距離接觸，希望能更貼近每位觀眾，而演出全程節目更以「床」、「椅子」作為道具，演員自觀眾席邀請幸運的粉絲上台進行火辣互動，不僅台上粉絲臉紅心跳，台下觀眾看了更是腎上腺素狂飆，尖叫聲不斷。

為了讓台灣歌迷更有共鳴，最後安可精心挑選5首台灣人氣歌曲〈來個蹦蹦〉、〈脫掉〉、〈對你愛不完〉、〈東區東區〉、〈癡情玫瑰花〉表演，全場粉絲齊起立，跟著音樂搖擺，與台灣粉絲共創最難忘回憶。

6日迎來台北最終場，讓廣大粉絲相當不捨，紛紛表示：「期待高雄場再見！」而演員們也開心回覆：「能和台北的粉絲們共度4天美好的時光，真的很幸福，大家的喜愛和支持，就是我們前進的動力，5月25日、5月26日高雄LIVE WAREHOUSE見吧！」