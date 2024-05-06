人有三急，但是光天化日下看到這一幕也太誇張了！有一名網友在臉書社團PO出三張照片，照片中可以看到，一名BMW駕駛，在高雄市區停等紅燈時，直接打開車門對著安全島排泄尿液，讓目擊全程的網友當場傻眼，而轄區警方得知消息後，正調閱監視器循線通知車主到案說明，而BMW男的行為，若違規臨停，可處罰新臺幣300-600元罰鍰，隨地便溺更是觸犯《廢棄物清理法》，可開罰1200元至6000元罰鍰，一泡尿要付出最多6600元代價。

高雄男子開BMW，等紅燈時突然下車尿尿澆花，被網友拍下PO在網路。（翻攝爆廢1公社）

高雄男子開BMW，等紅燈時突然下車尿尿澆花，被網友拍下PO在網路。（翻攝爆廢1公社）

目擊的網友於今天（6日）在網路《爆廢1公社》貼出照片，一名白上衣、深色短褲，穿拖鞋男子在高雄市新興區民族二路陸橋前，由南往北方向車道上，突然打開車門，站在快車道上對著安全島就排解了起來，不時還往後張望一下，而當下交通號誌則顯示為紅燈。發文者說，「超屌的啦，原來紅燈的時間相當於一泡尿的時間⋯⋯」。

照片貼出後引起網友熱議：「看到樹缺水…」、「猴子在路上大小便不意外啦」、「甲K憋不住吧」、「記得跟他說去看醫生，怎麼孝年就膀胱無力....」、「時間管理大濕」、「怎麼有錢買車，沒錢去好好治療這個問題」。

而轄區新興分局表示，警方並未接獲相關檢舉情形，檢視該照片，自小客車駕駛疑因生理因素暫停路中下車行為可能違反道路交通管理處罰條例55條違規臨時停車，可處罰新臺幣300-600元罰鍰，分局將通知車主到案說明。

新興分局呼籲民眾駕車如有緊急需求應立即開往路旁請求協助，切勿違規以免造成其他用路人危險。

環保局表示，民眾不可隨地大小便，該名男子若確實在快車道上小便，就涉嫌觸犯廢棄物清理法，依法可開罰1200元至6000元罰鍰。