衛福部110年癌症登記報告，肺癌已擠下大腸癌，成為發生人數最多的癌症。胸腔科醫師蘇一峰今引述台大公衛學院最新研究結果，發現若持續30年暴露在PM2.5空汙環境下，罹患肺腺癌風險高於每天抽一包菸的人，其中以3種人最為明顯，直言「空氣汙染在台灣就是肺癌的主要兇手」。

蘇一峰在臉書發文表示，台大研究發現就算不抽菸，活在空氣汙染的區域，只要PM2.5高的環境，每天空氣汙染PM2.5多增加10微克，得到肺癌的風險比每天抽菸一包的人還高。

蘇一峰引述台大公衛學院研究，蒐集國內1997至2020年肺癌患者資料，發現癌友居住地區30年來，PM2.5濃度平均值若增加10微克，罹患肺腺癌機率也隨之增加。如果持續30年暴露於PM2.5空汙，罹患肺腺癌風險高於每天吸菸一包者的1.044倍，其中以女性、不吸菸者、65歲以下成年人較明顯。

蘇一峰說，自己之前引述NATURE研究，揭露台灣人的肺癌跟空氣污染相關性遠超過國外，不滿遭政府機關反駁是錯誤判讀，「接二連三的研究告訴我們，空氣污染在台灣就是肺癌的主要兇手！」

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