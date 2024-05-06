00940引發申購熱潮，一度讓元大銀忙翻，市場傳出元大銀發出1萬元補償津貼。但元大強調，不只是因為00940，同時也是肯定近期員工阻詐級新開戶數增加。
元大銀公告指出，因第一線存匯主管及同仁全力投入金融防阻詐騙業務，及今年來台股持續攀升，證券交易熱絡，新開戶數大幅增加，為慰勉各位同仁辛勞，發放每人1萬元專案獎金。
元大台灣價值高息ETF（00940）於3月募集5天，帶動資金狂潮，申購期間包括券商及銀行工作量倍增，據悉，元大銀行針對第一線存匯人員每人發1萬元。元大銀強調，不只是針對00940，主要是肯定員工投入金融阻詐，加上今年證券交易熱絡，新開戶大增，因而發出1萬的專案獎金。
00940引發申購熱潮，一度讓元大銀忙翻，市場傳出元大銀發出1萬元補償津貼。但元大強調，不只是因為00940，同時也是肯定近期員工阻詐級新開戶數增加。
元大銀公告指出，因第一線存匯主管及同仁全力投入金融防阻詐騙業務，及今年來台股持續攀升，證券交易熱絡，新開戶數大幅增加，為慰勉各位同仁辛勞，發放每人1萬元專案獎金。
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