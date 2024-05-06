00940引發申購熱潮，一度讓元大銀忙翻，市場傳出元大銀發出1萬元補償津貼。但元大強調，不只是因為00940，同時也是肯定近期員工阻詐級新開戶數增加。

元大銀公告指出，因第一線存匯主管及同仁全力投入金融防阻詐騙業務，及今年來台股持續攀升，證券交易熱絡，新開戶數大幅增加，為慰勉各位同仁辛勞，發放每人1萬元專案獎金。