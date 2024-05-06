乾杯集團25週年慶，繼3月推出「麻辣45吃到飽」後再推出第二彈「日本和牛祭」盛大歡慶，精選神戶牛、尾崎牛、近江牛「三大銘柄和牛」，連三周於旗下五大餐飲品牌限量推出「銘柄和牛套餐」，讓饕客們以超實惠價格一嚐三大名牛的非凡之美。尾崎牛牧場主人尾崎宗春將來台，親自向賓客介紹尾崎牛美味典故。

以傳遞「和牛美味的感動」自許的乾杯集團，為回饋消費者25年的長期支持，董事長平出莊司特別飛往「日本和牛世界拍賣會（Japanese Wagyu World Auction 2023）」，從世界各地前來競爭60頭優選和牛的競拍者中，競拍下三頭知名的日本銘炳和牛，特地作為週年慶第二彈活動之驚喜。乾杯集團董事長平出莊司表示：「此活動不僅為慶祝25週年重要里程碑，感謝消費者一如既往的支持，更期待透過這個活動，展現和牛的獨特魅力，讓消費者感受銘炳和牛的各樣風味」。

「和牛」一直是肉食主義者的頂尖美味，乾杯集團旗下老乾杯、KANPAI CLASSIC、和牛47、黑毛屋本家、黑毛屋招待所五大餐飲品牌，於5月中旬每週推出一款「銘炳和牛套餐」，分別為5／14尾崎牛套餐、5／22近江牛套餐、5／29神戶牛套餐。三款銘炳和牛皆是從全日本約200家銘炳和牛中，精選極具盛名的品牌，不僅產量稀少、擁有獨特的背景與風味差異，每一頭都是A5等級、油花BMS9以上的高品質，是十分珍貴的美味。數量有限，於即日起開放電話預訂。為此，尾崎牛牧場主人尾崎宗春於5／14台中、5／15台北現身站台，與賓客親自分享尾崎牛的美味與獨特之處。

國際的和牛品牌「神戶牛」，被列為世界上最昂貴的9種食物之一。兵庫縣土生土長五、需符合「神戶肉流通推進協議會」設立的頂尖標竿，為全日本認證條件最嚴格的和牛。每年年產僅3,000頭，僅占日本全國牛肉市場中的0.06％，極其珍貴。以極嫩的口感聞名，油酸含量高，展現豐美甘甜、入口即化的霜降脂香，獲得全球饕客們的認可。尤其在西方國家，更是世界高級牛肉的代名詞。

「近江牛」為日本最有歷史的和牛，起源於江戶幕府時代，約400年的漫長歷史，是日本食肉文化的原點為，也是全日本第一個和牛品牌。牛隻生長於滋賀縣琵琶湖畔的富饒大地，以極其細緻的紋理、豐腴結實的肉質和深厚風味受到讚譽，每一口都散發著濃郁的牛肉香氣，其脂肪帶有黏性的獨特之處，是其他和牛沒有的特點，具有獨一無二的口感。

「尾崎牛」為日本至今唯一一家以農場主人姓氏命名的品牌和牛，是「富豪美食榜」秘密清單、有著太陽王和牛之美譽，在溫暖多雨的宮崎縣足期肥育，以大理石花紋、清爽適口的油脂為其特點，入口即化卻有著清爽口感，集日本和牛與美國牛風味之大成。在日本已是許多名店指定使用的品牌。每月僅有30頭售往海外國家，十分珍貴稀有。

乾杯集團鑽研數十年累積的牛肉知識，以擅長的「和牛一頭燒」概念，依和牛各個部位特性、以最適切的手法打造頂尖的肉食饗宴。旗下和牛燒肉懷石品牌《和牛47》，精選紐約客、貝身、星星、後腹、後臀5種部位，變化出生牛肉料理、烤肉醬特選和牛、和牛三明治，燒肉三拼等各式風情料理，每款銘柄牛套餐僅有20份限量供應，售價4,080~4,680元／人＋10％服務費；《老乾杯》與《KANPAI CLASSIC》在套餐15道佳餚中，呈現了7種以上的銘炳和牛美味，如經典的紛雪燒、鹽蔥燒、和牛牛排、牛五花等，還有日本和牛雲丹壽司，昆布漬紅蝦海膽和牛手卷壽司、經典和牛韃靼等品牌獨有料理，最適合饕客們細細品嚐，每款銘炳和牛約200~300份，平均每間分店僅20人享用得到，售價2,880~3,680元／人＋10％服務費。

《黑毛屋本家》與《黑毛屋招待所》銘炳和牛套餐特別設計「雙鍋」美味，除了涮涮鍋更加入了人氣吃法「壽喜燒」，豐富整體用餐體驗。先以壽喜燒品嚐入口即化的紐約客，其和牛油脂融入壽喜燒醬汁，鹹香甘甜的濃郁美味，再享受清爽甘香的涮涮鍋，品嘗銘炳和牛的精華原味，搭配野菜盤、逸品、甜品等，售價2,580~3,480元／人＋10％服務費；黑毛屋招待所僅販售神戶牛套餐，售價4,180元／人＋10％服務費。