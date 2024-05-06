近日，菲律賓國安顧問阿尼奧、防長特奧多羅和外交部分別發表聲明，否認中菲之間就仁愛礁問題曾達成包括「新模式」在內的任何協議。中國外交部發言人林劍今天（5月6日）在例行記者會駁斥，菲方的有關言論否認不了中菲曾達成「君子協定」、內部諒解和「新模式」的客觀事實。

林劍表示，中方始終致力於通過對話協商同菲律賓管控包括仁愛礁問題在內的涉海爭議，無論是「君子協定」、內部諒解還是「新模式」，都反映了中方為此作出的努力和誠意。他願再次闡明以下基本事實：

第一，2021年底，中菲雙方經密集溝通協商，達成君子協定。菲律賓本屆政府初期，雙方繼續執行君子協定，直到2023年2月，菲方不再遵守。

第二，2023年9月，中方邀請菲總統對華特別事務特使來華進行磋商，雙方就仁愛礁局勢管控達成內部諒解，該諒解獲得菲領導層同意，並在隨後的仁愛礁運補中執行了一次，之後即被菲方拋棄。

第三，今年初，中方通過外交管道，同菲西部軍區反覆商談達成仁愛礁運補「新模式」，菲軍方多次確認該「新模式」，得到包括菲防長、國安顧問等在內的整個指揮鏈條的同意，「新模式」在2月2日菲方運補中實施一次後，又被菲方拋棄。

林劍說，菲方的有關言論否認不了中菲曾達成「君子協定」、內部諒解和「新模式」的客觀事實。我想強調的是，上述諒解和共識旨在管控分歧、避免衝突、建立互信，維護仁愛礁海域的和平穩定。中方敦促菲方遵守國際交往基本準則，尊重事實，信守承諾，停止侵權挑釁，切實回到通過對話協商同中方妥處分歧的正確軌道。