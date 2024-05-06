下班時間地牛翻身！台南微震 市民：以為暈車 18:392024/05/06 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮縣6日傍晚5時45分發生芮氏規模5.9地震，台南市震度3級，正值下班時間有人直呼暈車。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮近海6日傍晚5時45分發生芮氏規模5.9有感地震，台南震度3級，正值下班時間，許多台南市民在車上感受地牛翻身，有網友覺得有人搖晃車身，直呼覺得暈車，台南市消防局表示尚未獲報任何災情。 軍人夫釣魚卻下落不明 妻子急報案！消防漏夜搜救未尋獲 柯建銘失言花蓮綠議員也「不能接受」！ 天王星主委：被當次等公民 捷運環狀線慘了！花蓮強震後箱梁11處位移 得花1年修復 #地震 #花蓮 #震央 #台南 #暈車 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 「麻豆香」最後一天入廟爆群眾鬥毆！警帶回16涉案人 13:012024/05/06 社會 台東又見地震魚 口感水嫩似平價版紅喉 16:512024/05/06 生活 酒鬼奇航酒精路跑回來了！1張票喝遍65家店 6／1開賣 15:312024/05/06 生活 才喊完「老天有眼」就地震！藍委痛批柯無人性：應辭職 18:372024/05/06 政治 是災民血淚！ 傅崐萁批柯建銘啃人肉饅頭：賴清德出來道歉 15:292024/05/06 政治 直擊！AI時代的課後自學革命 高中生做地震App不是特例 05:002024/05/06 財經 台鐵研擬漲票價 立委提：災區復原前東部凍漲 11:282024/05/06 生活 花蓮這家麥當勞遭外送員包圍 員工現身曝原因：累翻 08:032024/05/06 生活 花蓮縣府強烈譴責柯建銘：不該拿災害開玩笑 14:082024/05/06 政治 台南殺警案「二審開庭」 雙方激辯凶手復歸社會鑑定 19:022024/05/06 社會 東山休息站旁有害廢棄物恐污染 台南社大：還有1300公噸待清 15:482024/05/06 生活 柯建銘稱0403大地震「老天有眼」蔣萬安：不該用政治語言消費 15:102024/05/06 政治 永康「正強安居」社宅開工 打造全台最靠近歷史文化園區社宅 14:412024/05/06 生活 政府推廣種植蕎麥 台南農民盼提高轉作獎勵金 17:582024/05/06 生活 花蓮震後振興觀光 消費8千最高補助1萬6 13:532024/05/06 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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