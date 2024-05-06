花蓮近海6日傍晚5時45分發生芮氏規模5.9有感地震，台南震度3級，正值下班時間，許多台南市民在車上感受地牛翻身，有網友覺得有人搖晃車身，直呼覺得暈車，台南市消防局表示尚未獲報任何災情。

軍人夫釣魚卻下落不明 妻子急報案！消防漏夜搜救未尋獲
柯建銘失言花蓮綠議員也「不能接受」！ 天王星主委：被當次等公民
捷運環狀線慘了！花蓮強震後箱梁11處位移 得花1年修復
#地震 #花蓮 #震央 #台南 #暈車
透過【Google新聞追蹤中時新聞網