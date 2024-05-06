母親節前夕，台東縣紫萱草關懷協會與新心好客關懷協會聯合舉辦慶祝活動，身障學員台上高歌獲獎，印尼籍單親媽媽謝阿惠驕傲感動，不禁哽咽訴說與多重障礙兒子「面對挑戰，永不放棄」的故事，令人動容。

謝阿惠30年前從印尼遠嫁台灣，成為台東第一代新住民，但丈夫10多年前離世，留下她獨自撫養3個兒子長大成人，如今她已高齡63歲，始終牽掛患有先天性癲癇及多重障礙的二兒子。她說，天下父母心，無不希望兒女平安、健康，看到兒子這樣，一度萌生輕生念頭。

謝阿惠回憶起1997年5月8日，醫生宣布兒子病危，即使救回來也可能成為植物人，但是她告訴醫生，即使一輩子在床上，也不放棄，再怎麼苦也要把孩子帶大，也因此每年5月8日接近母親節的日子，她都會感到恐懼。

「從兒子身上，我學會很多，其中最重要的就是勇氣」，謝阿惠說，這樣的孩子，在外面不是被欺負就是欺負人，甚至被排斥，但是信偉有勇氣走出去，面對外界異樣的眼光及挑戰，目前在台東市香香牛排館上班，因為有理解力障礙，也不善與同事溝通，前面3年過得很辛苦，曾經想要放棄，現已上班14年，工作穩定，也有能力養活自己。

台東縣紫萱草關懷協會與新心好客關懷協會昨（5）日在國民黨台東縣黨部禮堂聯合舉辦母親節慶祝活動，身心障礙的學員及新住民媽媽們齊聚同歡，現場有卡拉OK比賽、舞蹈表演及異國風味美食，兒子高歌「感恩的心」拿下第3名，媽媽謝阿惠上台伴舞，並哽咽分享她跟兒子的故事，場面洋溢著溫馨與歡笑。

傅信偉（左）台上高歌，媽媽謝阿惠（右）一旁伴舞，母子情深。（蕭嘉蕙攝）

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