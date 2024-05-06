嘉義市工商發展投資策進會「風格店家數位優化徵選」計畫，今年擴大補助店家數，從5家增加到15家，經評選後，每案有最高12萬元補助。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

去年度獲補助店家，今也以學長姐身份分享運用數位工具優化服務流程的成果。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

去年度獲補助店家，今也以學長姐身份分享運用數位工具優化服務流程的成果。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市工商發展投資策進會去年首辦「風格店家數位優化徵選」獲好評，今年擴大補助店家數，從5家增加到15家，經評選後，每案至少可獲6萬元、最高12萬元的補助，且最高補助金還高於中央4倍，6日說明會吸引近百業者到場參與。

嘉義市工商發展投資策進會總幹事許燿宏表示，去年首次推出補助計畫，業者回饋執行成果受益良多，今年與社會處共同合作投入更多資源，除補助15家業者外，還規畫系列課程、青年創業小聚及參與全國創業展，強調數位轉型、減少資源浪費是全球趨勢，更是市長黃敏惠重視的發展方向。

許燿宏說，中央日前舉辦「雲端解決方案補助推廣上雲媒合明會」，補助店家數位應用3萬元獎勵，而嘉義市則提出最高、且優於中央4倍的補助經費，期待為數位轉型及應用有想法的店家提供助力。

今嘉義市長黃敏惠也到場參與說明會，為有意願邁向數位轉型的業者送上鼓勵，黃敏惠強調，設計轉型、數位轉型是品牌升級、邁向永續發展的重要關鍵，市府提前布建，將數位轉型、設計導入城市治理，現今多元且各具風格的店家林立街頭巷尾，不僅是造訪嘉義市時必訪亮點，嘉義市的營利事業銷售額也在所有店家努力下，連續5年創新高，突破2898億。

黃敏惠說，為鼓勵更多店家朝向數位轉型並多元發展，市府以資源整合等策略打造更具競爭力的產業生態，在優化創業環境部分，除辦理創業研習營、媒合創業貸款、提供利息補貼，還推出「青年創業獎勵補助計畫」、「特色店家形象再造補助計畫」、「地方產業創新研發推動計畫」及「風格店家數位優化補助計畫」，期待市府能成為堅實的後盾，提供業者在不同發展階段的資源。

去年度獲補助店家，今也以學長姐身份分享運用數位工具優化服務流程的成果，其中「給給茶紀」透過數位工具優化服務流程，設立桌邊QR Code自助點餐、線上結帳、導入廚房出餐顯示系統KDS、顧客顯示系統CDS，節省過去消費者平均耗費2分鐘點餐結帳的人力，專注在餐點製作與加速出餐，大幅提升顧客黏著度與回流消費意願。

「甘丹輕茶飲」主理人高翊翔則分享，品牌透過與數位平台合作，強化新增會員數與提供數位點餐服務，再運用會員資料庫搭配數位集點活動，不僅行銷手法更多元，也帶動業績大幅成長。

許燿宏表示，店家數位優化提案可用於數位工具建置、行動應用程式開發、線上行銷等數位化相關項目，幫助店家提升營運效率，拓展市場規模，有意願進行數位應用優化的業者，需在5月17日前完成送件申請，市府團隊期待協助更多蛻變為數位先鋒，打造繁榮發展的嘉義市商業環境。