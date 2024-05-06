犯下台南雙警命案的林信吾一審被判處2個死刑後，台南高分院6日開準備程序庭時，林信吾的律師主張，原審未就林是否符合復歸社會進行鑑定；但檢察官及殉職員警的律師都認為，林從外役監脫逃後再犯此案，已經沒有復歸社會的可能性，雙方激辯1個半小時，最後法官決定擇期再開庭。

今天下午此案在台南高分院刑五庭開準備程序庭時，林信吾不僅當庭認罪，還表明無意上訴，上訴是律師的意思。據了解，此案除強盜殺人罪判死刑部分應依法上訴外，林信吾對攜帶凶器、竊盜及強盜罪等3部分，已簽名不上訴。

儘管林信吾的律師要求對林進行復歸社會鑑定，還提供3個鑑定團隊名單給法官參考，但因檢察官及殉職員警的律師都不認同對方提供的名單，法官也建議他們回去研擬建議名單。

檢察官強調，林信吾的律師要求對他未來復歸社會的可能性進行鑑定，根本沒有必要，因為原審長達319頁的鑑定報告，已經認為林沒有復歸社會的可能性。

此外，林信吾先前因強盜罪被判刑8年4月，原本在監獄執行後，改移低密度外役監服刑，也因這樣他才有機會脫逃，並再犯此件暴力犯罪，可以看出林的暴力本性，沒有送鑑定的必要。

殉職員警的律師也說，林信吾犯下強盜案，司法已經給他一次機會到外役監服刑，林最後卻脫逃，還買刀犯下此案，導致2條人命就此犧牲，雖然被告有人權，但一般民眾的生命權也應該被重視。