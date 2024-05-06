南韓「小野馬」泫雅擁有性感翹臀、豐滿上圍，不科學身材比例，加上大膽做風，前衛穿衣風格，引發大批粉絲追隨喜愛。近年健康出問題的她，經常忽胖忽瘦，近日在節目《全知干預視角》坦言曾經「1個月內暈倒12次」，說著便不自覺流下眼淚。

時隔2年泫雅回歸樂壇，推出新歌〈Q&A〉，對比過去大家印象中她瘦成皮包骨的狀態，這次明顯可見體態豐腴健康不少，卻依舊性感火辣。近日登上《全知干預視角》，在節目中坦言原本自己食量並不大，不過近日在朋友聚餐上罕胃口大開，暴風式吃光食物。

泫雅提到過去忙碌行程滿檔，曾為了保持身材幾乎不吃東西，有時甚至一天只吃一條紫菜飯卷：「以前我幾乎不吃食物的，甚至挨餓了1週」，且她患有迷走神經性暈厥症，體重不達標準就很容易暈倒，最高紀錄曾經1個月內暈倒了12次。

意識到唯有健康，才能在熱愛的表演事業中長久走下去，泫雅也哽咽對自己喊話：「不要生病，就像現在一樣健健康康」，話說到一半忍不住流淚，片段曝光後，令大批粉絲相當心疼。