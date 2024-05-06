美國務院東亞局助卿幫辦兼中國事務協調員藍墨客近日在美智庫活動上稱，聯大第2758號決議「未認可、不等於、不反映對一個中國原則的共識，與各國在同台灣關係方面的主權選擇無關，不排除台灣有意義參與聯合國系統及其他多邊論壇，在台灣最終政治地位問題上不構成聯合國體系的立場」。大陸外交部發言人林劍今天（5月6日）在例行記者會中回應，藍墨客的有關言論完全是對事實的歪曲，對歷史的篡改，對國際法和國際關係基本準則的踐踏。一個負責中美關係的美國國務院官員公然信口雌黃，編造和散布謊言，令人震驚和憤慨。中方已向美方提出嚴正交涉。

林劍表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是無可否認的客觀事實，也是國際社會普遍共識和公正的國際關係基本準則。包括美國在內，全世界183個國家在一個中國原則基礎上，同中國建立和發展外交關係。

林劍表示，1971年第26屆聯合國大會通過的第2758號決議，白紙黑字、清清楚楚地寫明，決定恢復中華人民共和國的一切權力，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把蔣介石的代表從他在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去。

林劍表示，決議清楚表明，中華人民共和國政府是在聯合國代表包括台灣在內的全中國的唯一合法政府，明確了台灣不是一個國家，台灣屬於中國領土一部分，明確了台灣的非主權實體地位。決議不僅從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，而且明確了中國在聯合國的席位只有一個，不存在「兩個中國」、「一中一台」的問題。

林劍表示，決議通過以來，聯合國及其專門機構在台灣問題上均遵循一個中國原則，聯合國官方文件對台灣的稱謂均為中國台灣省。聯合國秘書處法律事務辦公室出具的法律意見強調，聯合國認為，台灣作為中國的一個省沒有獨立地位，台灣當局不享有任何形式的政府地位，台灣地區參與國際組織活動，必須也只能按照一個中國原則處理。

林劍說，聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織，台灣作為中國的一個省，沒有任何依據理由和權利參加聯合國及其相關機構，這是聯合國憲章的規定，是全體會員國必須遵循的原則和應該履行的義務。

林劍表示，美國作為一個大國和聯合國安理會常任理事國，本應帶頭遵守聯合國大會通過的決議，帶頭遵守國際法和國際關係基本準則，卻反其道而行之，惡意曲解聯大第2758號決議，炮製所謂「台灣有意義參與聯合國系統」敘事，借此虛化掏空一個中國原則，縱容支持「台獨」分裂活動，服務遏制打壓中國的險惡意圖。這種開歷史倒車、冒天下之大不韙的錯誤行徑，注定遭到國際社會正義力量的抵制和反對，也注定不可能得逞。

林劍強調，聯大第2758號決議不容挑戰，一個中國原則不可撼動，打台灣牌必然撞到南牆，支持「台獨」必將引火上身。奉勸美方站在國際社會大多數國家一邊，站在歷史正確一邊，遵守聯合國大會作出的鄭重決定，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，恪守美國領導人不支持「台獨」，不支持「兩個中國」、「一中一台」等承諾，停止以任何方式衝撞中國在台灣問題上的底線、紅線。