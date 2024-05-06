為爭取千萬國際觀光旅客造訪台灣，交通部觀光署6日啟動台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN– Waves of Wonder」（台灣魅力‧驚喜無限），以驚喜一波又一波的WAVE線條，勾勒出台灣四季旅遊亮點，配合新品牌的創新設計，將在6日傍晚在台北101大樓點燈，首次向全球旅客展示全新品牌識別形象。

觀光署長周永暉表示，觀光業一直是政府相當重視的產業，透過各項政策支持觀光產業的復甦，並期許政府攜手產業界齊心協力，共同擦亮台灣觀光的新品牌；他強調，全新的台灣觀光識別形象系統，結合簡潔有力的現代美學與國際潮流，讓台灣觀光更亮眼、更吸引國際目光，帶領台灣邁向「Tourism 2030」觀光政策的願景。

周永暉說，今（6）日傍晚，觀光署將在國際知名地標台北101大樓點燈，首次向全球旅客展示全新品牌識別形象；未來預定將全新的國際觀光形象，在國內外各網路廣告、戶外電子看板、社群媒體等廣告版位曝光，積極吸引更多旅客來台。

觀光署指出，台灣觀光品牌3.0版的「TAIWAN」字體融合了台灣的山脈、海洋、蜿蜒的公路與鐵道等意象，呈現具有波浪感的線條設計，採用日出晨光的橘色，延續上一代品牌的溫暖與活力，象徵台灣觀光旅遊未來的發展性。

此外，新品牌也結合「台灣觀光雙年曆」資源規劃，創造代表四季主題旅遊的品牌色彩，傳遞給國際旅客「台灣四季，都是觀光季」的訊息，將以獨具特色的台灣魅力，帶給旅客源源不絕的驚喜。

過去，人們尋找「旅遊目的地」，現在，台灣要推動「有目的的旅遊」，隨著疫後旅遊的復甦，未來機場將擴大營運，台灣觀光形象也持續升級，周永暉說，在國際潮流求新求變的趨勢下，台灣觀光更要跟上時代脈動，觀光署成立後，致力推動觀光產業「永續」與「數位」雙軸轉型，為旅客打造更高品質的旅遊體驗與創新服務。

台灣觀光自2011年起以「Taiwan–The Heart of Asia」為品牌向國際推廣，歷時13年、走過疫情，2024年再推出「TAIWAN–Waves of Wonder」全新品牌。觀光署表示，新品牌LOGO由台灣電通與甫獲第六屆「總統創新獎」個人獎殊榮的Bito甲蟲創意創辦人劉耕名合作，率國際金獎設計團隊Bito操刀，帶出台灣山巒起伏、海洋魅力的流線氣勢。