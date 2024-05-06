偵查第四大隊第二隊偵查員顧修僥案件說明。（圖／警方提供）

警方查扣車輛。（翻攝畫面）

警方查扣車輛。（翻攝畫面）

竹聯幫仁堂明仁會去年於五星級酒店揚名一時，舉辦春酒盛會，場面豪華，酒店門口擺設多輛豪華跑車和性感旗袍辣妹，引發社會議論。此舉不僅使民眾對社會治安感到擔憂，更擔心會引發其他黑幫效仿。為了遏止類似事件的發生，刑事局偵四大隊展開調查，特別針對豪華汽車的來源進行清查。在調查過程中，發現與明仁會某分會有聯繫的林姓幹部，於是擴大調查範圍，蒐集相關不法行為的情報。

警方表示，專案小組調查後發現，30歲的林嫌竟是竹聯幫仁堂明仁會板橋組組長！為了突顯自己在幫派中的地位，他常常光顧高檔招待所和高爾夫球場，大張旗鼓地炫耀自己的財力。更甚者，他與幫派成員陳姓犯嫌合作，設計陷阱拉攏富二代，透過虛假投資、詐騙等手段逼迫他們簽署高達3000萬元的本票及借據。此外，他還指揮手下對被害人實施拘禁，並製作猥褻影片，更與幫派小弟假冒警察，上演警匪追逐、搜索等戲碼，甚至策劃栽贓富二代擁有大量毒品，以此要脅其家人支付巨額費用，試圖逃避法律制裁。警方逮捕林姓主嫌等8人並查扣現金、名錶、豪車5輛等證物，全案林嫌等8人詢後依涉嫌組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由、詐欺等罪移送臺灣新北地方檢察署偵辦。

刑事局表示，黑幫高調舉辦春酒、炫富等行為不僅引發社會關切，更觸犯了新修正的組織犯罪防制條例第3條。警方堅決掃蕩犯罪組織，瓦解黑道勢力，打擊組織犯罪。並將持續斷絕組織的金援來源，消除黑幫對社會的影響，使民眾能夠生活在安全舒適的治安環境中。