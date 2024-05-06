統神前陣子對黃子佼事件發表看法認為看片不嚴重，硬上才不行，言論引發炎上，遭合作廠商切割，Youtube頻道也遭官方移除，生財渠道遭斷的他自爆「沒收入」，近期透露糖尿數值變嚴重，需要控制飲食，昨（5）日再透露狂拉肚子，感嘆「能吃就要感恩」。

統神昨（5）日透過facebook分享近況，表示拉肚子拉了好幾天，但體重卻沒有變輕，他有感而發寫下「能吃就要感恩」，並發出雙手合十的閉眼照片，貼文超過5千位粉絲按讚，許多粉絲也留言支持。

4月底統神才分享過有去看糖尿病，身體數值從7.9到8.4，連白飯和鮮奶都要控制，不能多吃；另外Youtube頻道問題還在申訴中，已經被打槍2次，他不滿表示：「我是覺得莫名其妙，違規紅標即可，搞到頻道刪除我也是呵呵，6年多的頻道2千多快3千的影片量，就這樣沒了，無言」。

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