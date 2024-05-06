光寶科技（2301）投資高雄再加碼，斥資新台幣38億元的「高雄光寶大樓」6日開工動土，光寶科指出，此為繼2023年高雄聯合營運中心二期工程開工動土後再次的加碼投資行動，新投資將以符合綠建築、低碳建築嚴格標準，規劃成地上26層、地下4層兼具綠色與智慧科技的辦公樓宇，未來將融合美學與現代化設備，打造楠梓科技產業園區新地標。

為彰顯對此投資的重視，今日舉行的動土典禮包括光寶科技總經理邱森彬、光寶科技資深處長林鴻顯、光寶科技企業品牌價值發展中心負責人張衣宜等高層全部出動，另經濟部部長王美花、高雄市長陳其邁、經濟部產業園區管理局副局長劉繼傳、潤弘公司總經理莫惟瀚、鑄力建築師事務所郭子千也到場，共同為「高雄光寶大樓」祈福起鏟。

光寶科技總經理邱森彬表示，光寶深耕在地數十載，高雄一直是我們拓展全球版圖的關鍵據點之一。做為楠梓科技產業園區土地週轉更新案的首家企業，自啟動一、二期工程至今，光寶已累積投資逾百億元，預計這些投資將創造超過5,000個就業機會，期許能為高雄帶來更多發展。

邱森彬強調，光寶科一直以人為出發點，全新的「高雄光寶大樓」未來將是一座會呼吸、永續的綠建築，為同仁打造舒適的辦公、住宿環境。秉持先行者開創的精神，光寶更希望擴大永續影響力，透過持續建造兼具智能與低碳的綠建築，在園區拋磚引玉樹立新典範，與園區企業共同提升在地綠建築密度，不僅翻新園區市容，更為實現淨零轉型的目標貢獻心力。

「高雄光寶大樓」未來將規劃作為辦公、研發單位、員工及移工宿舍空間，採用創新的減碳設計，運用自動化與系統工法打造大樓，不僅提升了建築的美學和功能性，更體現光寶對永續承諾的堅持。光寶在建造過程使用低碳建材、減少工程廢棄物、並將廢建材做循環利用，未來大樓落成後，將提升能源使用效率、節能減廢等面向，讓這座大樓在整個生命週期中實現低碳排的永續目標。