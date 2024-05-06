根據「韓半島未來人口研究院」6日公布的《2024年人口報告》，受低生育的影響，韓國經濟增長的核心基礎、勞動力人口（15歲-64歲）20年後將減少約1000萬。另外，到了2060年，死亡人口將達到出生人口的約5倍。
韓國國際廣播電台引據報告指出，去年韓國人口的年齡中位數為45.5歲，到2031年將升至50.3歲，這意味著屆時超過一半的國民年齡將超過50歲。年齡中位數是指將全體人口按照年齡大小順序排列後，位於中間位置的年齡。
另外，屬於入學對象的7歲兒童人口將從2023年約43萬減少至2033年約22萬。
兵力資源也將出現驟減。屬於新增現役入伍對象的20歲男性將從2023年約26萬減少至2038年約19萬，跌破20萬大關。
受低生育的影響，勞動力人口（15歲-64歲）將從2023年的3657萬跌至2044年的2717萬。
「韓半島未來人口研究院」指出，勞動力人口的減少將使消費活力衰退，引發內需市場崩潰；老年人贍養負擔的上升將導致經濟增速放緩，陷入長期性低增長。
隨著老年人口的增加，獨居老人家庭也將大幅增多。65歲及以上一人家庭占總家庭數的比例將從去年的9.1％（199萬戶）升至2049年的20.2％（465萬戶）。
到2050年，65歲及以上老年人口將達到1891萬，創歷史新高，占據總人口的40％。
2060年的死亡人口預計為74.6萬，是出生人口（15.6萬）的4.8倍，總人口將隨之減少59萬。
另外，以2023年為準，80歲及以上超老齡人口在總人口中所占比例僅為4.4％（229萬），到2061年則將升至20.3％（849萬）。
韓國總人口去年為5171萬，到2065年將減少至3969萬。
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