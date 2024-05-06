台中市烏日區東園國小北棟校舍建成數十年，目前安全尚無虞，但舊校舍牆面壁癌、漏水，地基遭掏空，與新建行政大樓高低落差約2公尺，不利於無障礙空間規畫。（潘虹恩攝）

台中市烏日區東園國小北棟校舍建成數十年，校舍牆面壁癌、漏水，地基遭掏空，台中市議員林昊佑日前邀集相關單位會勘。（市議員林昊佑提供／潘虹恩台中傳真）

台中市烏日區東園國小北棟校舍建成數十年，雖目前安全無虞，但舊校舍牆面壁癌、漏水，地基遭掏空，與新建行政大樓高低落差約2公尺，不利於無障礙空間規畫。（潘虹恩攝）

台中市烏日區東園國小北棟校舍建成數十年，雖目前安全無虞，但舊校舍牆面壁癌、漏水，地基遭掏空，與新建行政大樓高低落差約2公尺，不利於無障礙空間規畫，經地方、校方多次會勘爭取改建；台中市教育局6日表示，已列入2026年向教育部申請老舊校舍整建計畫的補助經費。

東園國小於1960年創校，原先校舍僅是1棟6間教室的平房，後經歷危險教室改建，分期改建校舍，先建1樓教室，直到1985年再加強磚造興建2樓，於1986年完成8間教室。近年來，北棟老舊校舍因年代久遠，出現校舍龜裂、基地掏空、壁癌漏水等，棟距之間缺乏伸縮縫，且與新建行政大樓有約2公尺落差，不利於無障礙空間規畫。

台中市議員林昊佑、立委顏寬恒近日先後邀集相關單位會勘，發現校舍雖經過耐震補強，但效果有限，改變不了老舊校舍之事實。林昊佑說，東園國小北棟校舍非一體成型，而是以「老背少」方式，在舊建築上搭建新教室，為維護學童學習及教師教學環境安全，請教育局全力協助校方爭取教育部國教署老舊校舍改建計畫。

校長湯正茂說，北棟校舍已於2015年完成校舍耐震補強工程，學校後續也持續進行維護，目前安全無虞。然因加強磚造已達年限，加上部分地基鏤空，遇雨就會出現漏水、樓板鋼筋鏽蝕、磁磚脫落等情形，感謝市長、歷屆校友會理事長與民代關心爭取校舍整建，維護師生安全。

中市教育局表示，東園國小北棟老舊校舍為1986年後興建的2層樓共8間加強磚造教室，教育局已列入2026年向教育部申請老舊校舍整建計畫的補助經費，未來將進行改建，提供學生安全優質學習環境。