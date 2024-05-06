在業外部分，華研持有Cloud Village Inc.股票股價回升，認列金融資產評價利益0.1億元；另美金、人民幣等外幣存款因台幣貶值，產生兌換利益0.2億元，加上公司投資性不動產租金收益，合計第一季整體營業外淨利0.43億元。

華研2023年盈餘配發現金股利每股6元，預計17日配發股東。

今年動力火車《都是因為愛》巡迴演唱會，4月自馬來西亞雲頂啟動，4月底於高雄巨蛋連開兩日票房全數秒殺，5月起自上海展開大陸主要城市巡演，有望繼續推升第二季營運表現。

動力火車繼第一季邀請天團玖壹壹合唱敬友情單曲〈趁少年〉，並邀請擔任高雄演唱會嘉賓，於演唱會時另推出動力火車×JJ林俊傑合唱單曲〈俯衝的靈魂〉，除了豐富演唱會內容，也增添公司曲庫價值，後續也將推出全新專輯。

另林宥嘉《idol》巡迴演唱會1月舉辦北京及海口場，5月也將自上海開啟中國大陸、新加坡、馬來西亞等地巡迴演出。今年第一季推出林宥嘉第六張新專輯《王 Love, Lord》獲好評，以「愛是王」為主題的專輯在串流平台陸續登上Apple Music、iTunes熱門專輯、KKBOX專輯週榜冠軍，實體專輯在預購階段同登銷售冠軍，拿下雙冠王。

此外，曾沛慈在4月加盟華研，將繼續深耕戲劇與音樂；華研培訓四年的唱作新人JUD陳泳希也以演唱Netflix影集《愛愛內含光》主題曲〈相濡以沫〉於2月出道，首張迷你專輯《JUD》收錄6首歌曲，其中5首作為影集《愛愛內含光》的主題曲、片尾曲和插曲，並陸續參與品牌活動與商業演出。

華研持續推動線上線下活動、ZZ世代練習生徵選計畫挖掘與培養新人，並連續19年舉辦詞曲創作大賽，為公司及產業培養人才，蓄積成長動能，續創營運佳績。