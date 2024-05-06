蔡烱民指出，4月美元指數升值1.66％，非美幣別除澳幣升1.03％及人民幣升0.08％，其餘仍是全數貶值，日圓貶3.47％最重，其次為韓元貶2.59％、新台幣貶1.66％、加幣及瑞士法郎各貶1.03％、歐元貶0.65％、英鎊貶0.6％。

對於4月亞幣重挫，美日韓央行力守匯率防線，蔡烱民強調，「我們實際上也有在守」，但台灣電子業、半導體景氣佳，出口商有發薪水及後續繳稅需求及投資需求，相比下我國外匯市場上供需比日韓更穩定，其次是第一季國內經濟成長率強，也使新台幣波動小於日韓。

而4月市場波動加大，外資淨匯出金額也上升。蔡烱民指出，4月外資賣超台股，根據金管會證期局統計，外資單月淨匯出約13億美元，而央行統計外資本金加計盈餘匯出，則是淨匯出約70億美元。另，據央行統計外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計略降為7,130億美元，約當外匯存底也降至126％。

對於外界關注美國聯準會動向，蔡烱民指出，以最新數據來看，美國經濟出現走緩，聯準會也開始縮減量化緊縮規模，今年仍有降息機會，目前市場對於聯準會今年底前降息兩碼的機率約6成；他也認為，今年聯準會貨幣政策動向，對股市的影響應已減弱，不像前年啟動升息時影響劇烈。

至於市場近期憂心亞幣貨幣戰，蔡烱民則說，日圓貶值下，基於出口競爭，引起亞幣跟貶疑慮，但這個理由在近年已沒那麼強，現在匯率影響出口不大，反而是資本移動來影響匯率，而各國影響不同，台灣以股市表現為主，日本則是利差因素，大陸則以景氣影響最大。