58歲香港天王郭富城以俊俏外型和迷人嗓音深受粉絲喜愛，代表歌曲《對你愛不完》更是紅遍各地。近日，他到瀋陽舉辦「舞林星傳」世界巡迴演唱會，結合當地特色，舞台上穿著東北大花布的樣子的服裝熱舞，展現出「東北風」舞台，引發熱議。

一代人的青春郭富城近日到瀋陽舉辦演唱會，帶來誠意十足唱跳表演，接連唱出許多經典歌曲，舞台服裝也十分用心，除了各式各樣花俏華麗的服裝以外，在唱到《動起來》時，郭富城穿著酒紅色外套搭配花色牛仔褲現身，一大群伴舞則穿著符合當地特色的東北大花布外套、花褲登場，誠意十足的帶來2個半小時唱跳表演，雖然已經年近60歲，依舊寶刀未老，狀態維持地非常好。

演出結束後，郭富城也在微博發文感謝粉絲支持，表示自己一定不會不記得這個晚上，他感性表示：「看到很多人帶著長輩和小朋友過來，大家都搖著燈棒，一直為我打拍子，又和著唱，那種，『一家人來看我演唱會』的融和，令我很感動。還有《愛的呼喚》的夢幻燈海，都是令人沉浸在其中的場景。壓軸《著迷》的全場動起來，和我一起唱跳，希望能為大家帶來身心放鬆的時刻...謝謝大家所有暖心的掌聲，你們的吶喊，令我每一站的演唱會都平添意義。」

不少粉絲欣賞完演出後，紛紛到網路上分享當天舞台表演，網友也留言大讚：「瘋了」、「郭天王的團隊真的很用心了！」、「他是真帥」、「我也是演唱會後遺症已經到了今天」、「入坑就對了，永遠的偶像」、「內場視聽效果真的超棒啊，太震撼了，城城唱跳實力驚人，互動幽默感染力超強，全程跟唱」、「材狀態管理太狠了」、「前奏一響起就回到二十年前了」、「又唱又跳又沒跑調」、「太值了，勁歌熱舞，經典曲目」。