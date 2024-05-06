蔡英文總統6日接見「亞太堅韌研究基金會訪團」(總統府提供)

蔡英文總統今天接見「亞太堅韌研究基金會訪團」指出，面對威權主義的擴張，更需要持續向國際社會傳遞臺灣的觀點，也增進臺灣在國際的能見度。期盼未來的臺灣能夠在經濟、公共衛生以及永續發展等領域，汲取更多元的國際經驗，提升國家的韌性。

「亞太堅韌研究基金會訪團」今天由外交部次長田中光及國發會副主委施克和陪同，赴總統官邸拜會蔡英文，準外交部長、現任總統府祕書長林佳龍也在座。

蔡英文指出，訪團的來訪象徵著臺灣和世界各國持續深化夥伴關係，今天上午亞堅會剛舉行第二屆年會，邀集來自國內外的各界領袖、專家以及公民團體代表參與國際論壇，她期盼在國際局勢的變動下，為振興經濟和強化抗災韌性，共同尋求更多解方。

「亞堅會」是臺灣第一個專注於公共政策研究的國際性智庫，致力將臺灣觀點延伸到亞太地區，乃至於全球重要國際場域，並且將國際視野帶回臺灣。蔡英文提到，當前面對威權主義的擴張，臺灣更需要「亞堅會」所搭建的橋梁，持續向國際社會傳遞臺灣的觀點，也增進臺灣在國際的能見度。

她期盼隨著「亞堅會」持續擴大研究範圍，未來的臺灣能夠在經濟、公共衛生以及永續發展等領域，汲取更多元的國際經驗，提升國家的韌性。相信在「亞堅會」的支持之下，臺灣能和更多理念相近的國家攜手合作，共同促進全球的繁榮發展。