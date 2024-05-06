4月調整電價，但經濟部不甩立院凍漲決議，依舊堅持調漲電價。為此，立法院國民黨團提案修正《電業法》49條反制，要求未來電價漲跌必須經過立法院同意，藍營3日在立法院會提案逕付二讀。綠營齊聲批評政治凌駕專業，衝擊面很大。曾任環保署長的中廣前董事長趙少康指出，現在得肺癌、肺腺癌的人越來越多，幾乎成為「新國病」；質疑民進黨能源政策卻最造成中南部支持者身體傷害，這是什麼政府？實在令人難過。

「民進黨的能源政策傷害人民健康！」趙少康今(6日)在臉書發文指出：你以為肝病還是「國病」嗎？錯了！現在得肺癌，尤其是肺腺癌的人越來越多，幾乎成為「新國病」。台大公衛學院的最新研究證實，PM2.5濃度跟肺腺癌的確有關，風險甚至比每天吸一包菸的「菸槍」還高！

「這份研究也發現，女性得到肺癌的比例比男性高，還有年輕化的傾向！」趙少康提到，「我的父母、秘書，還有許多身邊的好友，有的死於肺腺癌，有的得了肺腺癌正在接受治療，讓我對空汙深惡痛絕！」但是民進黨硬推錯誤的能源政策，讓台灣的空氣污染越來越嚴重，不只導致缺電、漲電價，連人民的身體健康都受到威脅。

趙少康質疑，為了堅持廢核，綠電供應不足也不穩定，民進黨就大量使用天然氣發電，對空氣品質的影響雖然比燃煤好一點，但是燃氣終究還是會排碳，價格又高，不只中南部及台中人用肺發電，桃園也有大潭天然氣電廠，當地民眾的健康受影響，最近還密集停電，桃園人怎能接受？

趙少康直言，台大的研究證實，中南部的空氣汙染比北部嚴重，中南部民眾最支持民進黨，民進黨的能源政策卻最造成中南部支持者身體傷害，這是什麼政府？實在令人難過。