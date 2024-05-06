亞洲大學重砸75億元興建豐原「亞洲大學豐富健康產業園區」，今（6）日舉辦盛大的動土典禮。台中市長盧秀燕宣布豐富專案將帶來「八大利多」，因園區招商有成，不僅將帶來大學、醫院、長照機構、公托等建設，未來還會扶植新創，可吸引相關產業進駐，並帶動就業機會及人口成長，預計2026年底落成啟用後，盼能發揮築巢引鳳的效果，促進山城發展。

盧秀燕表示，豐富健康產業園區的土地過去是陸軍台中區聯合甲型保修廠，在市府的爭取，以及立法委員、議員不分黨派的協助下，終於將兵營遷至他處，讓市府能夠活化這塊土地打造豐富專案，她由衷感謝。歷經四任市長的努力，專案定位從最初金融、生技、運動產業，最終調整為健康福祉產業園區後成功招商，她非常感謝亞洲大學願意接下這個使命，造福台中市民，也實現豐原人一直希望有「大學城」的夢想，未來可望發揮築巢引鳳效益，吸引相關的產、商業進駐，擴大豐原生活機能，進一步提升山城整體經濟及生活品質。

立法院副院長江啟臣表示，中部專業健康產業園區從過去原是軍用後勤的保甲場，在盧市長帶領下，將打造成爲市民健康的保養廠。專案能夠實現，有賴亞洲大學創辦人長蔡長海帶領亞洲大學附設醫院團隊，在霧峰照顧市民健康。未來從南往北，由霧峰走到豐原，南北連成一線，將成爲亞洲大學醫療服務範圍雙核心，不只醫院，還有校園，形成一個產學園區，而他將與地方民代繼續努力，希望「幸福台中、樂活豐原」的願景，可以早日實現。

亞洲大學創辦人蔡長海致詞時強調，亞大辦學績效屢獲國際排名肯定，成為國內企業最愛大學之一，亞洲大學附屬醫院去年升格區域醫院，門診人次近80萬，希望延續「亞大經驗」，在健康園區興建醫院、長照、公托三機構，提供亞大師生研發生技產業、實習場域，將創造2,000人就業，共同提升北台中教育、醫療、長照與托育品質，開創全齡照護產業新局。

蔡長海還談到「亞大經驗」說，位於霧峰的亞大附屬醫院營運八年多來，已升格為區域醫院，專注在急重難症治療，去年門診人數達76萬人次，急診就醫約4萬人次，癌症治療個案數近1萬例，目前已取得急救責任醫院、癌症中心認證，以及多項SNQ國家品質標章，醫療品質深獲肯定，對於南台中及南投鄉親而言，已是最信任的首選醫療品牌。

蔡長海特別強調，由中國醫藥大學與亞洲大學設立的系統大學「中亞聯大」，共有26個醫療機構及衍生企業體系，可為亞大學生開創就業坦途；學生在醫療及照護的國考通過率年年超越全國平均，可「畢業即就業」，尤其亞大董事會今年推出「均標獎學金」每年2萬元，學雜費比公立大學還低，更是學生最佳選擇。

亞大校長蔡進發說，根據規劃，園區內將興建亞大附屬醫院528床、綜合長照大樓200床、公托30位，落實從急重症銜接至長期照護的「醫養合一」理念。並提供醫療、長照、產學合作、生技產業、及實習教育、就業的「一條龍」服務！

蔡進發進一步表示，未來亞大2家附屬醫院發展特色，會聚焦急重症醫療及精準醫療、幹細胞免疫醫療、再生醫療及AI智慧醫療，透過導入智慧醫療器材輔助，讓更多智慧醫療解決方案進入臨床應用，協助醫療端診斷決策，大幅提升品質與效率。目前也與美國哈佛大學、史丹佛大學、超微半導體AMD等世界一流學術、產業合作，希望AI的亞大，成為培育「智慧醫療大健康產業」人才的搖籃！

亞大附醫院長許永信指出，豐富園區完工後，整體醫療照護範圍將涵蓋豐原、神岡、潭子、后里以及大雅、石岡、東勢等大山城地區，同時透過便利交通路網，延伸服務範疇到鄰近醫療資源較為缺乏的苗栗縣鄉鎮，免除民眾奔波之苦，總服務人口數可望超過60萬人，將以「救急、救人、救心、救命」的醫院使命，提供最佳醫療品質。